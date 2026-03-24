Damen, Liga 1: es geht Schlag auf Schlag

Was am Wochenende los war

Der Vorletzte Käerjeng holte beim 1:1 den ersten Punkt seit dem 1.Spieltag, dies gegen den Drittletzten Diekirch, bei dem die Mission Wiedergutmachung nach der hohen Schlappe bei Racing nur bedingt erfolgreich war. Beide Treffer fielen Mitte der 1.Halbzeit binnen weniger Minuten. Aus Sicht der Gäste konnte man sich bei Torhüterin Kremer bedanken, dass man nicht sogar verlor. Das offensivstarke Käerjeng hatte lediglich im Abschluss seine Probleme. Ell und Mamer trennten sich ebenfalls mit einem 1:1. Lange lagen die Gastgeberinnen in Führung, ehe das Blatt sich in der Schlussphase beinahe komplette wendete. Kurz nach Serras 1:1 (80.‘) gab es einen Elfmeter für die Gäste, mit dem Raty aber an Oberweis scheiterte (84.‘), so dass es beim Remis blieb. Der Abstand zu den Top 4 wächst für Ell damit an.

Über eine Stunde lang fühlte Junglinster dem Tabellenführer Racing auf den Zahn, erst mit Michalaks Tor zum 1:2 war der Bann zugunsten der Hauptstädterinnen gebrochen, die ihren Vorsprung auf Platz 2 damit ausbauen konnten. Verfolger Differdingen steckt nämlich im Tief und verlor durch einen späten von Kohr verwandelten Elfmeter mit 0:1 gegen Hesperingen. Zuvor hatte Junge ihr Team mit mehreren tollen Paraden im Spiel gehalten. Der FC Swift rückt dadurch auf Rang 3 vor.

Ungeahnte Mühe hatte Bettemburg mit dem sonst so anfälligen Schlusslicht Entente WMH. Die Gäste konnte sich über ein seltenes Erlebnis freuen, als sie nach rund einer halben Stunde durch Rolles in Führung gehen konnten (0:1, 32.‘). Zwar konnte Bettemburg das Ergebnis nach der Pause zu seinen Gunsten drehen, doch der 2:1-Sieg kann eigentlich auch als Achtungserfolg für die Gäste gesehen werden.

Der 15.Spieltag wird nachgeholt

Bereits am Mittwoch geht es in der 1.Liga weiter, wenn vier von fünf Partien der 15.Runde nachgeholt werden. Ell hatte bereits in Käerjeng gewonnen, alle anderen Begegnungen wurden aufgrund von Länderspielabstellungen verlegt.

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen Entente WMH Entente WMH 20:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 20:00 Uhr Young Girls Diekirch Young Girls Diekirch FC Swift Hesperingen Hesperingen 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 20:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer Racing FC Union Luxemburg Racing 20:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 20:00 Uhr FC Jeunesse Junglinster Junglinster SC Bettemburg Bettemburg 20:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Liga 2