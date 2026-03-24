 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Damen, Liga 1: es geht Schlag auf Schlag

Nach dem Wochenende ist vor dem Mittwoch - nächste englische Woche im Oberhaus

von Paul Krier · Heute, 08:49 Uhr · 0 Leser
Wie Ell und Hesperingen sich am Samstag schlugen, lest ihr hier auf FuPa
Wie Ell und Hesperingen sich am Samstag schlugen, lest ihr hier auf FuPa – Foto: Frank Gabel (Archiv)

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Liga 1

Der 17.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
1
1
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
SC Ell
SC EllEll
1
1
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
1
4
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
2
1
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
0
1
Abpfiff

Was am Wochenende los war

Der Vorletzte Käerjeng holte beim 1:1 den ersten Punkt seit dem 1.Spieltag, dies gegen den Drittletzten Diekirch, bei dem die Mission Wiedergutmachung nach der hohen Schlappe bei Racing nur bedingt erfolgreich war. Beide Treffer fielen Mitte der 1.Halbzeit binnen weniger Minuten. Aus Sicht der Gäste konnte man sich bei Torhüterin Kremer bedanken, dass man nicht sogar verlor. Das offensivstarke Käerjeng hatte lediglich im Abschluss seine Probleme. Ell und Mamer trennten sich ebenfalls mit einem 1:1. Lange lagen die Gastgeberinnen in Führung, ehe das Blatt sich in der Schlussphase beinahe komplette wendete. Kurz nach Serras 1:1 (80.‘) gab es einen Elfmeter für die Gäste, mit dem Raty aber an Oberweis scheiterte (84.‘), so dass es beim Remis blieb. Der Abstand zu den Top 4 wächst für Ell damit an.

Über eine Stunde lang fühlte Junglinster dem Tabellenführer Racing auf den Zahn, erst mit Michalaks Tor zum 1:2 war der Bann zugunsten der Hauptstädterinnen gebrochen, die ihren Vorsprung auf Platz 2 damit ausbauen konnten. Verfolger Differdingen steckt nämlich im Tief und verlor durch einen späten von Kohr verwandelten Elfmeter mit 0:1 gegen Hesperingen. Zuvor hatte Junge ihr Team mit mehreren tollen Paraden im Spiel gehalten. Der FC Swift rückt dadurch auf Rang 3 vor.

Ungeahnte Mühe hatte Bettemburg mit dem sonst so anfälligen Schlusslicht Entente WMH. Die Gäste konnte sich über ein seltenes Erlebnis freuen, als sie nach rund einer halben Stunde durch Rolles in Führung gehen konnten (0:1, 32.‘). Zwar konnte Bettemburg das Ergebnis nach der Pause zu seinen Gunsten drehen, doch der 2:1-Sieg kann eigentlich auch als Achtungserfolg für die Gäste gesehen werden.

Der 15.Spieltag wird nachgeholt

Bereits am Mittwoch geht es in der 1.Liga weiter, wenn vier von fünf Partien der 15.Runde nachgeholt werden. Ell hatte bereits in Käerjeng gewonnen, alle anderen Begegnungen wurden aufgrund von Länderspielabstellungen verlegt.

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
20:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 20:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
20:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
20:00
Unser Tipp: Unentschieden

Liga 2

Sa., 21.03.2026, 18:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
6
1
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
6
3
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
SC Ell
SC EllEll II
1
4
Abpfiff

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Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
3
0
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 19:00 Uhr
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
5
2
Abpfiff

Nachholspiel vom 15.Spieltag

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
20:00live

Liga 3

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