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Elf der Woche
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Damen-Liga 1: die FuPa-Elf des Jahres!
Racing dominiert, Swift und Ell doppelt vertreten
von Paul Krier · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser
Toptorschützin Karoline Kohr hat es auch in die Elf des Jahres geschafft – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)