 2026-06-16T13:08:32.282Z

Elf der Woche

Damen-Liga 1: die FuPa-Elf des Jahres!

Racing dominiert, Swift und Ell doppelt vertreten

von Paul Krier · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser
Toptorschützin Karoline Kohr hat es auch in die Elf des Jahres geschafft
Toptorschützin Karoline Kohr hat es auch in die Elf des Jahres geschafft – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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