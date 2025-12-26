Damen, Liga 1: bislang war es eine spannende Saison

Eigentlich ist es ein gewohntes Bild, Racing FC Union Luxemburg in der Damen-Liga 1 ganz oben zu sehen. Nach dem historischen Europapokalsommer , als man als erstes luxemburgisches Team eine Runde weiterkam, ließ man auch in der Liga kaum etwas anbrennen. Nur im Spitzenspiel beim FC Differdingen 03 kam man vor einer für ein Ligaspiel rekordverdächtigen Kulisse von geschätzt 300 Zuschauern nicht zum vollen Einsatz. Man sollte so auch nach dem Winter das Maß aller Dinge bleiben. Mit einem punktuell gut verstärkten Kader wollte Differdingen oben mitmischen. Dies gelang einem bis zur Winterpause auch hervorragend, nur nach vom erwähnten Remis gegen Racing konnte man nicht profitieren, da man eine Woche später in Hesperingen sein bislang einziges Saisonspiel verlor. Bereits mit 6 Punkten Rückstand auf Platz 2 komplettiert Junglinster z.Z. das Podium. Mit einem bemerkenswert erweiterten Kader traute man sich bereits vor der Spielzeit 2025-2026 etwas zu. Man wollte oben mit dabei sein und ist entsprechend im Soll.

Es folgt ein Feld von drei weiteren konkreten Anwärtern auf einen Platz unter den Top 4, ein Rennen das sich zu einer Art „Reise nach Jerusalem“ entwickeln könnte an der das erwähnte Junglinster ebenfalls noch teilnehmen dürfte. Aktueller Vierter ist der SC Ell, der ausgerechnet im abschließenden Spiel vor der Winterpause gegen den direkten Konkurrenten Bettemburg verlor, welcher damit nach Punkten gleichzog. Insgesamt tat sich der Verein aus dem Westen des Großherzogtums vor allem gegen Spitzenteams schwer, gegen die Gegnerinnen aus den Top 5 verlor man jeweils. Dies ist auch auf einige Ausfälle wichtiger Spielerinnen zurückzuführen. Dennoch sollte dies im zweiten Teil der Spielzeit besser werden, möchte man den angepeilten Platz in der Titelgruppe erreichen. Nach dem „Betriebsunfall“ am Ende der Saison 2023/2024 gelang Bettemburg nach einer perfekten Saison der sofortige Wiederaufstieg und lässt seitdem nicht locker. Zwar hat sich das Gesicht des Teams von dem vor dem Abstieg verändert, qualitativ ist man aber stark genug, um sofort um die Top 4 mitzuspielen, dies dürfte auch nach dem Winter kaum anders werden.

Hesperingen konnte trotz eines gewissen Aderlasses im Sommer eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, weshalb man weiter realistische Chancen auf das Erreichen der Titelgruppe hat. Ein Vorhaben, das man zwar nicht groß heraus posaunte, welches unter der Hand aber nicht abwegig ist. Ein halbes Jahr vor dem Zusammenschluss mit Strassen zu einer neuen Spielgemeinschaft im Oberhaus zeigte Mamer im ersten Saisonabschnitt sein Potenzial, überraschte z.Z. gegen Hesperingen und behält kleine Chancen auf die Spitzengruppe. Mit der Verpflichtung eines neuen Trainers scheint man bereits früh erste Weichen in Richtung der Entente mit dem FC Una zu stellen. Undankbar verlief die Hinrunde für Diekirch, das für häufig gezeigten großen Kampf zu selten belohnt wurde. So stehen nur zwei Siege und 8 Punkte auf der Habenseite, sogar gegnerische Trainer wunderten sich darüber, dass die Young Girls nicht besser dastehen. „Weiter, immer weiter“ lautet deswegen die Devise in der Brauereistadt.

Wie auch seit der Ligareform noch oft, haben es die Aufsteiger auch in dieser Saison schwer und sind ganz unten in der Tabelle zu finden. Aufgrund des Kaders und einiger individuell starker Spielerinnen hätte man Neuling Käerjeng etwas mehr zugetraut, doch u.a. machte auch Verletzungspech einen Strich durch eine bessere Rechnung. Noch ist der Klassenerhalt zu schaffen, dafür müsste in der zweiten Saisonhälfte aber alles passen. Auch wenn der Verbleib im Oberhaus für die Entente WMH mathematisch weiter möglich ist, scheint diese Option aber keine realistische zu sein. Nach dem Umbruch und Aderlass im Sommer war einem bewusst, dass man vor einer fast aussichtslosen Situation stehen würde. Umso höher gilt es der Spielgemeinschaft anzurechnen, dass man nie aufgibt, stets antritt und so einen vermutlich sehr wichtigen Lernprozess durchläuft.