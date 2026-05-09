 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Damen: letzter Spieltag in den Abstiegsgruppen

Hesperingen kann noch Vizemeister werden, Entscheidungen im Abstiegskampf gefallen - Entente Red Black/Steinsel wird aufgelöst

von Paul Krier · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser
Rosport (helle Trikots) und die Entente Red Black/Steinsel können noch in die 1.Liga aufsteigen
Rosport (helle Trikots) und die Entente Red Black/Steinsel können noch in die 1.Liga aufsteigen – Foto: Joëlle Schmartz

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Liga 1

Titelgruppe

In der Hinrunde der regulären Meisterschaft erkämpfte sich Differdingen ein bemerkenswertes 0:0 gegen Serienmeister Racing. Am Samstag kommt es zur Neuauflage unter anderen Voraussetzungen: die Hauptstädterinnen sind wieder Meister, Differdingen geht am Ende die Luft aus, so dass sogar Platz 2 in Gefahr ist. Hesperingen, das zu einem offenen Duell in Junglinster antritt, könnte dem Fusionsverein aus dem Südwesten nämlich am Ende der Saison noch gefährlich werden und im Idealfall sogar noch die Vizemeisterschaft aus der Vorsaison wiederholen.

Am Samstag

Heute, 17:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
17:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Heute, 19:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
19:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Abstiegsgruppe

In der Abstiegsgruppe sind vor dem letzten Spieltag alle Entscheidungen gefallen. Wie zu erwarten muss die Entente WMH den Gang in die Zweitklassigkeit antreten, daran würde auch ein Sieg beim favorisierten Diekirch nichts ändern. Käerjeng kann sich gegen Mamer bereits auf die Relegation vorbereiten während Bettemburg und Ell um die Ehre spielen.

Am Samstag

Heute, 17:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
SC Ell
SC EllEll
17:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
19:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Nationalmannschaft

Wie aus der Website der UEFA hervorgeht wird das vorletzte Spiel der FLF-Frauen in der Nations League am 5.Juni bei Nachbar Belgien im „Den Dreef“-Stadion in Löwen (Louvain) ausgetragen werden. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest. Das Rückspiel am 9.Juni findet wie gewohnt im „Stade Emile Mayrisch“ in Esch statt. Anstoß für die letzte Partie der Nations League B ist um 19 Uhr.

Liga 2

Aufstiegsgruppe

Wie FuPa gegenüber auf Nachfrage hin von Seiten der AS Red Black Luxemburg bereits am Dienstag bestätigt wurde, wird die Entente Red Black/Steinsel nach der laufenden Saison aufgelöst. Wie die FLF unserem Portal gegenüber erklärte, würde die Entente aber im gegebenen Fall an der Aufstiegsrelegation teilnehmen. Im Falle eines Aufstiegs würde im Prinzip der federführende Verein in der 1.Liga spielen, es sei denn, dieser würde keine Mannschaft mehr anmelden. Dann würde der zweite Entente-Partner diesen Platz übernehmen.

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
19:00live

Abstiegsgruppe

Am Samstag

Heute, 16:30 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
16:30

Heute, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
19:00live

Liga 3

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