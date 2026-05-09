Damen: letzter Spieltag in den Abstiegsgruppen

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion
🎖️ Bewerten Sie uns auf Google
📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp
In der Hinrunde der regulären Meisterschaft erkämpfte sich Differdingen ein bemerkenswertes 0:0 gegen Serienmeister Racing. Am Samstag kommt es zur Neuauflage unter anderen Voraussetzungen: die Hauptstädterinnen sind wieder Meister, Differdingen geht am Ende die Luft aus, so dass sogar Platz 2 in Gefahr ist. Hesperingen, das zu einem offenen Duell in Junglinster antritt, könnte dem Fusionsverein aus dem Südwesten nämlich am Ende der Saison noch gefährlich werden und im Idealfall sogar noch die Vizemeisterschaft aus der Vorsaison wiederholen.
Am Samstag
Abstiegsgruppe
In der Abstiegsgruppe sind vor dem letzten Spieltag alle Entscheidungen gefallen. Wie zu erwarten muss die Entente WMH den Gang in die Zweitklassigkeit antreten, daran würde auch ein Sieg beim favorisierten Diekirch nichts ändern. Käerjeng kann sich gegen Mamer bereits auf die Relegation vorbereiten während Bettemburg und Ell um die Ehre spielen.
Am Samstag
Wie aus der Website der UEFA hervorgeht wird das vorletzte Spiel der FLF-Frauen in der Nations League am 5.Juni bei Nachbar Belgien im „Den Dreef“-Stadion in Löwen (Louvain) ausgetragen werden. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest. Das Rückspiel am 9.Juni findet wie gewohnt im „Stade Emile Mayrisch“ in Esch statt. Anstoß für die letzte Partie der Nations League B ist um 19 Uhr.
Wie FuPa gegenüber auf Nachfrage hin von Seiten der AS Red Black Luxemburg bereits am Dienstag bestätigt wurde, wird die Entente Red Black/Steinsel nach der laufenden Saison aufgelöst. Wie die FLF unserem Portal gegenüber erklärte, würde die Entente aber im gegebenen Fall an der Aufstiegsrelegation teilnehmen. Im Falle eines Aufstiegs würde im Prinzip der federführende Verein in der 1.Liga spielen, es sei denn, dieser würde keine Mannschaft mehr anmelden. Dann würde der zweite Entente-Partner diesen Platz übernehmen.
Am Samstag
Am Samstag
👉 1.Bezirk
👉 2.Bezirk
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.