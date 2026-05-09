Damen: letzter Spieltag in den Abstiegsgruppen

Unser Tipp: Heimsieg

Unser Tipp: Auswärtssieg

Wie aus der Website der UEFA hervorgeht wird das vorletzte Spiel der FLF-Frauen in der Nations League am 5.Juni bei Nachbar Belgien im „Den Dreef“-Stadion in Löwen (Louvain) ausgetragen werden. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest. Das Rückspiel am 9.Juni findet wie gewohnt im „Stade Emile Mayrisch“ in Esch statt. Anstoß für die letzte Partie der Nations League B ist um 19 Uhr.

Aufstiegsgruppe

Wie FuPa gegenüber auf Nachfrage hin von Seiten der AS Red Black Luxemburg bereits am Dienstag bestätigt wurde, wird die Entente Red Black/Steinsel nach der laufenden Saison aufgelöst. Wie die FLF unserem Portal gegenüber erklärte, würde die Entente aber im gegebenen Fall an der Aufstiegsrelegation teilnehmen. Im Falle eines Aufstiegs würde im Prinzip der federführende Verein in der 1.Liga spielen, es sei denn, dieser würde keine Mannschaft mehr anmelden. Dann würde der zweite Entente-Partner diesen Platz übernehmen.

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr SC Ell Ell II FC Victoria Rosport Rosport 19:00 live PUSH

Abstiegsgruppe

Am Samstag

Heute, 16:30 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen II CS Fola Esch Fola 16:30 PUSH

Heute, 19:00 Uhr Racing FC Union Luxemburg Racing II Entente Osten Entente Osten 19:00 PUSH

Liga 3

👉 1.Bezirk

👉 2.Bezirk

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