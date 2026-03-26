 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Damen: letzter Akt vor den Playoffs

Am Samstag steht der 18.Spieltag der regulären Saison an - Rückblick auf die Nachholspiele vom Mittwoch

von Paul Krier · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
In Hesperingen steht man kurz vor der Teilnahme an der Meisterrunde
In Hesperingen steht man kurz vor der Teilnahme an der Meisterrunde – Foto: Frank Gabel

Verlinkte Inhalte

Damen Liga 3 - Bez.1
Damen Liga 3 - Bez.2
Damen Liga 1
Damen Liga 2
Racing

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

Liga 1

Der 15.Spieltag in Zahlen

Die Ergebnisse vom Mittwoch

Gestern, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
6
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
0
3
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
0
3
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
1
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Was am Mittwoch los war

In der Damen-Liga 1 bleibt kaum Zeit zum Luftholen. Nach den Mittwochsspielen bleibt die Erkenntnis, dass Ell nur noch geringe Chancen auf eine Teilnahme an der Titelgruppe hat, da man beim noch ausstehenden Nachholspiel gegen Racing alles andere als in der Favoritenrolle antreten wird.

Hesperingen gewann erwartungsgemäß gegen ein Diekirch, das sich im Vergleich zu seinen letzten beiden Spielen aber besser präsentierte. Zwei unglückliche Gegentreffer aus Sicht der Gastgeberinnen verhinderten ein besseres Ergebnis.

Der FC Swift befindet sich in der besten Ausgangslage, um die Titelgruppe hinter Racing und Differdingen zu erreichen, steht aber vor einem sehr schweren Heimspiel gegen Junglinster, das die Punkte am Mittwoch mit Bettemburg teilte. Differdingen erledigte seine Pflichtaufgabe gegen die Entente WMH während Mamer beim 0:3 gegen Leader Racing seinen Gästen einiges abverlangte.

Der 18.Spieltag

Am letzten Spieltag der regulären Saison stehen sich die beiden Schlusslichter Entente WMH und Käerjeng gegenüber. Weiter kommt es zu sehr interessanten Duellen, wie oben erwähnt in Hesperingen (gegen Junglinster), aber auch in Ell, wo die Lokalelf gegen den Tabellenzweiten Differdingen unter Zugzwang steht.

Ein Sieg ist für die Gastgeberinnen Pflicht, möchte man seine kleinen Chancen auf die Teilnahme an der Titelgruppe aufrechterhalten. Diekirch trifft dann noch auf den stärker einzuschätzenden Tabellennachbarn Mamer, Racing bekommt es mit den guten Aufsteigerinnen aus Bettemburg zu tun.

Am Samstag

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
19:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
19:00
Unser Tipp: Heimsieg

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
19:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
19:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
19:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Liga 2

Nachholspiel am Mittwoch

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
4
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Der 18.Spieltag

Am Samstag

Sa., 28.03.2026, 16:30 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
16:30live

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
19:00

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
19:00live

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
19:00live

Sa., 28.03.2026, 19:00 Uhr
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
19:00

Liga 3

1.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

2.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.