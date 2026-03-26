Damen: letzter Akt vor den Playoffs

👉 Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Was am Mittwoch los war

In der Damen-Liga 1 bleibt kaum Zeit zum Luftholen. Nach den Mittwochsspielen bleibt die Erkenntnis, dass Ell nur noch geringe Chancen auf eine Teilnahme an der Titelgruppe hat, da man beim noch ausstehenden Nachholspiel gegen Racing alles andere als in der Favoritenrolle antreten wird.

Hesperingen gewann erwartungsgemäß gegen ein Diekirch, das sich im Vergleich zu seinen letzten beiden Spielen aber besser präsentierte. Zwei unglückliche Gegentreffer aus Sicht der Gastgeberinnen verhinderten ein besseres Ergebnis.

Der FC Swift befindet sich in der besten Ausgangslage, um die Titelgruppe hinter Racing und Differdingen zu erreichen, steht aber vor einem sehr schweren Heimspiel gegen Junglinster, das die Punkte am Mittwoch mit Bettemburg teilte. Differdingen erledigte seine Pflichtaufgabe gegen die Entente WMH während Mamer beim 0:3 gegen Leader Racing seinen Gästen einiges abverlangte.

Der 18.Spieltag

Am letzten Spieltag der regulären Saison stehen sich die beiden Schlusslichter Entente WMH und Käerjeng gegenüber. Weiter kommt es zu sehr interessanten Duellen, wie oben erwähnt in Hesperingen (gegen Junglinster), aber auch in Ell, wo die Lokalelf gegen den Tabellenzweiten Differdingen unter Zugzwang steht.

Ein Sieg ist für die Gastgeberinnen Pflicht, möchte man seine kleinen Chancen auf die Teilnahme an der Titelgruppe aufrechterhalten. Diekirch trifft dann noch auf den stärker einzuschätzenden Tabellennachbarn Mamer, Racing bekommt es mit den guten Aufsteigerinnen aus Bettemburg zu tun.

Am Samstag