Damen: Kellerduell Hosingen – UMW im Fokus

In der Titelgruppe scheint es verfrüht, auf eine mögliche Vorentscheidung hinzuweisen, da Leader Racing in Ell auf eine harte Probe gestellt werden wird und sicherlich nicht von einem Selbstläufer ausgehen kann. Doch auch Verfolger Hesperingen wird es in Junglinster alles andere als leicht bekommen. Die Ausgangspositionen sind also ähnlich, Patzer gilt es für die beiden Spitzenteams zu vermeiden.

Während Differdingen gegen Diekirch favorisiert sein sollte und die Entente WMGB und Mamer sich in einem voraussichtlich offenen Spiel gegenüberstehen werden, kommt es ganz unten im Tabellenkeller zu einer wegweisenden, wenn nicht gar vorentscheidenden Partie. Sollte die Entente Hosingen/Norden nämlich gegen Mitaufsteiger Mertert-Wasserbillig gewinnen, dann hätte man die Abstiegsrelegation fast in der Tasche.