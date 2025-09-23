Damen: Kantersiege für Racing und Swift

Was am Wochenende los war

Sind die Diskrepanzen in der Frauen-Liga 1 doch größer, als vor Saisonbeginn angenommen? Zumindest legen dies zwei Erdrutschsiege am 3.Spieltag des Oberhauses nahe. Wie schon am 2.Spieltag versenkte Racing seine Gegnerinnen regelrecht, mit 22:1 fegte man die Aufsteigerinnen aus Käerjeng vom Platz. Hesperingen überrollte die Entente WMH, die im dritten Pflichtspiel in Serie bitteres Lehrgeld zahlen musste, mit 14:1.

Andernorts kam es dagegen zu „normalen“ Ergebnissen. Nach ausgeglichenem Spielbeginn nutzte Raty Ells erste Torchance in Bettemburg, um sehenswert zum 0:1 zu treffen (11.‘). Die Schlussphase der ersten Halbzeit sollte ereignisreich werden, insgesamt drei Treffer fielen zwischen der 35.‘ und der 2.Minute der Nachspielzeit, bis die Seiten beim Stand von 1:3 gewechselt wurden. Nach dem Dreh versuchte Bettemburg, zum Anschluss zu kommen. Doch lange passierte nichts Konkretes, ehe Raty mit ihrem zweiten Tor des Spiels den Deckel auf den Auswärtssieg machte (1:4, 90.‘+2).

Wilwerding: „hätten die Partie früher entscheiden müssen“

Paul Wilwerding, Trainer des SC Ell: „Bettemburg verfügt über ein gutes Team. Sie spielen fast alle Aktionen mit langen Bällen, was Gegner vor Probleme stellen kann. Gegen uns hatten sie aber kaum eine konkret heraus gespielte Torchance. Wir hätten die Partie früher entscheiden müssen. In der 1.Halbzeit waren wir gut, in der 2.Halbzeit war Bettemburg fußballerisch aber besser, doch wir verteidigten gut im Block. Ganz zum Schluss kam Bettemburg durch gefährliche Standardsituationen nah an das 3:2 heran.“

In Diekirch haderte man nach dem 0:2 gegen ein schwer zu spielendes Junglinster mit der Einstellung, sonst wäre laut den FuPa gegenüber gemachten Angaben mehr drin gewesen. Zwar spielte man drei Viertel des Spiels mit einer angeschlagenen Torhüterin – Kremer hatte sich Mitte der 1.Halbzeit am Daumen verletzt – doch es fehlte scheinbar am Willen, um einem früh in der 2.Hälfte dezimierten Gast gefährlich werden zu können. Ausgerechnet Amy Thompson, die vier Jahre für Mamer spielte, erzielte unmittelbar nach der Pause das entscheidende Tor für Differdingen gegen eben den FC Mamer 32 und sicherte ihren Farben damit den dritten Sieg im dritten Spiel (1:0, 47.‘).

Liga 2

Wegen eines Unwohlseins des Schiedsrichters vor dem Spiel musste die Zweitligabegegnung zwischen der Ent. Steinsel/Red Black und Ell II kurz vor Beginn der Partie abgesagt werden. Ein Nachholtermin liegt uns z.Z. noch nicht vor.

Liga 3

1.Bezirk

2.Bezirk

