Damen: Käerjeng und Ell II steigen auf

Im Barragespiel um einen Platz in der Damen-Liga 1 trafen Union Mertert-Wasserbillig und UN Käerjeng 97 vor 584 Zuschauern aufeinander. Die erste Chance gehörte Käerjeng, deren Kopfball in der 2.Minute jedoch weit über das Tor ging. In der 13' brachte die starke Andrade Machado die UNK in Führung, als sie aus rund sechzehn Metern abzog und sehenswert zum 0:1 traf. Die erste Halbzeit war geprägt von durchaus vielen Torchancen, doch UMW konnte den Ausgleich nicht erzielen. So verpasste Maurer in der 35.' nur knapp am langen Pfosten und Krier scheiterte kurz vor dem Halbzeitpfiff an der Torfrau.

Mit einem 0:1 ging es in die Pause, obwohl die UMW in den letzten Minuten der ersten Hälfte besser ins Spiel fand. Nach dem Seitenwechsel hatte Weiler eine große Chance, wurde jedoch im Sechzehner hart an der Grenze zu einem Strafstoß gestört. Im direkten Gegenzug erhöhte Riggio auf 0:2 (51.'). Die UMW gab jedoch nicht auf und verkürzte in der 63.' durch die kurz zuvor eingewechselte Boden, die nach einem Abpraller am langen Pfosten einnetzte. Doch die Freude währte nur kurz, denn Stibling stellte in der 68.' mit einem prächtigen Fernschuss auf 1:3. Der Erstligist versuchte, den Rückstand zu verkürzen, doch die Chancen blieben ungenutzt, und Käerjeng sicherte sich am Ende einen verdienten Sieg und Aufstieg.