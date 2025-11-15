Damen: Junglinsters unwirkliche Chance

Täglich grüßt das Murmeltier: für die Entente WMH ist es - leider, muss man schreiben – so, dass man auch gegen Bettemburg alles andere als favorisiert sein wird. Eigentlich ist Racing – Junglinster ein Spitzspiel, das für Spannung sorgen und im Falle eines Gästesieges das Rennen um den Titel wieder völlig offen gestalten könnte. Doch die Unterschiede in beiden Kadern sind groß, alles andere als ein Racing-Sieg wäre eine Überraschung.

Nach dem 0:0 gegen eben jenes Racing muss Differdingen (2.) in Hesperingen (5.) einen nächsten Härtetest bestehen. Für Spielerinnen wie Amy Thompson und Pauline Hurbain wird es ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein. Möchte Ell seinen Platz in den Top 4 festigen oder nach unten hin absichern, ist ein Sieg gegen Mamer Pflicht, der aber keinesfalls als selbstverständlich angesehen werden kann. Ähnlich ergeht es auch Diekirch weiter unten in der Tabelle: ein Heimerfolg wird erwartet, doch ein Selbstläufer wird es gegen den nur einen Punkt schlechteren Aufsteiger Käerjeng ebenfalls nicht.

Am Samstag