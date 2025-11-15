 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Racing bekommt Besuch von Junglinster
Racing bekommt Besuch von Junglinster – Foto: Paul Krier (Archiv)

Damen: Junglinsters unwirkliche Chance

Tabellendritter als Außenseiter beim Ersten, vielerorts kann man spannende Spiele erwarten

Liga 1

Täglich grüßt das Murmeltier: für die Entente WMH ist es - leider, muss man schreiben – so, dass man auch gegen Bettemburg alles andere als favorisiert sein wird. Eigentlich ist Racing Junglinster ein Spitzspiel, das für Spannung sorgen und im Falle eines Gästesieges das Rennen um den Titel wieder völlig offen gestalten könnte. Doch die Unterschiede in beiden Kadern sind groß, alles andere als ein Racing-Sieg wäre eine Überraschung.

Nach dem 0:0 gegen eben jenes Racing muss Differdingen (2.) in Hesperingen (5.) einen nächsten Härtetest bestehen. Für Spielerinnen wie Amy Thompson und Pauline Hurbain wird es ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein. Möchte Ell seinen Platz in den Top 4 festigen oder nach unten hin absichern, ist ein Sieg gegen Mamer Pflicht, der aber keinesfalls als selbstverständlich angesehen werden kann. Ähnlich ergeht es auch Diekirch weiter unten in der Tabelle: ein Heimerfolg wird erwartet, doch ein Selbstläufer wird es gegen den nur einen Punkt schlechteren Aufsteiger Käerjeng ebenfalls nicht.

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
19:00
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
19:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Heute, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
19:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
19:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Liga 2

Von der Ent. Red Black/Steinsel war es unter der Woche die Information, dass José Manuel Paulino Ferreira den bisherigen Trainer Christophe Foz Santos auf seinem Posten ersetzt hat.

Am Samstag

Heute, 16:30 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
16:30live

Heute, 18:00 Uhr
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
18:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
19:00live

Liga 3

👉 1.Bezirk

👉 2.Bezirk

