Damen: Junglinsters Revanche gegen Ell

Was am Wochenende los war

Mit zwei knappen 1:0-Erfolgen verschafften sich Mamer und Bettemburg Luft nach unten. Der FC Mamer 32 bezwang die Aufsteigerinnen aus Käerjeng durch einen Treffer kurz vor der Pause. Abgesehen vom Erfolg am 1.Spieltag war dies die knappste Käerjenger Niederlage in der laufenden Saison. Mit ihrem 5.Saisontor traf Lisa Gemehl in der 34.‘ zum späteren 1:0-Sieg von Bettemburg über Hesperingen.

Racing hatte wie erwartet leichtes Spiel bei der Entente WMH. Nach einer Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen früheren Verantwortlichen der Racing-Frauen, Philippe Ciancanelli, traf alleine Caroline Jorge Magalhaes fünfmal. Sie hat damit den 1.Platz in der Liste der besten Torschützinnen übernommen (s.o.).

In Differdingen haderten beide Teams mit dem Schiedsrichter. Laut FuPa-Informationen wollte dieser das Spiel gegen Diekirch unbedingt anpfeifen, obschon sich beide Seiten bereits vor der Partie nach einer Platzbegehung einig waren, dass das z.T. gefrorene Spielfeld nicht bespielbar sei. Es ging schließlich aber wie geplant los, doch beim Stand von 2:0 für Differdingen brach der Unparteiische die Partie dann nach rund 20 Minuten doch ab – da der Platz nicht mehr bespielbar sei.

Sie hatte im Vorfeld nicht bloß Töne gespuckt: Anouchka Besch ließ im Topspiel gegen Ell Taten folgen und erzielte früh das 1:0 für Junglinster (4.‘). Bei diesem knappen Vorsprung sollte es lange bleiben. Erst Mitte der 2.Halbzeit legte Besch selbst das 2:0 nach und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Auf Seiten der Gastgeberinnen gab Emma Teixeira nach über vierzehn Monaten ihr Comeback in der 1.Mannschaft, als sie für Tiberi eingewechselt wurde. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse: zwischen der 81.‘ und 3.Minute der Nachspielzeit fielen nicht weniger als vier Tore, Junglinster gewann am Ende mit 5:1.

Wilwerding: „waren in der 1.Halbzeit über weite Strecken besser“

Ell-Trainer Paul Wilwerding gegenüber FuPa: „Nach einem Abwehrfehler unsererseits ging Junglinster früh mit 1:0 in Führung. Wir waren in der 1.Halbzeit aber über weite Strecken besser und vergaben zwei hundertprozentige Torchancen, eine davon wurde auf der Linie geklärt. Daneben ließen wir eine weitere gute Gelegenheit ungenutzt. Nach der Pause zeigten wir uns weniger. Auf dem steinhart gefrorenen Platz war das Risiko von Verletzungen hoch, es war gefährlich.

Nach einem katastrophalen Abwehrfehler erhöhte Junglinster auf 2:0. Ich musste meine Innenverteidigerin Caroline Correia verletzt auswechseln, sie wird wohl sechs bis acht Wochen ausfallen. Mirte de Breucker musste die Partie mit einer Zerrung fertig spielen. Daneben fehlen uns bereits etliche andere Spielerinnen. Am Ende muss man aber sagen, dass Junglinster in der 2.Hälfte besser war und verdient gewonnen hat.“

