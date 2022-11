– Foto: Marwin Wolf

Damen: Junglinster pirscht sich weiter heran Liga 1: Racing siegt in Ell +++ Liga 2: knapper Swift-Erfolg +++ Liga 3: mehrere Kantersieg

Liga 1

(Forfait)

Die Partie zwischen der Entente WMG und Mamer brauchte eine Weile, bis sie Fahrt aufgenommen hatte. Ab Mitte der ersten Hälfte erarbeiteten sich die Gäste ein Chancenplus, Tore sollten vor dem Halbzeitpfiff aber keine fallen. Die zweite Hälfte war dagegen noch nicht alt, als Thill auf dem Flügel unbedrängt auf Machado spielen konnte, die den Ball gekonnt annahm und zum 0-1 ins Tor zimmerte (51.‘). Die Gäste blieben am Drücker, eine gute Viertelstunde vor Schluss war es schließlich Thompson, die nach einem Pfostenkracher am Schnellsten reagierte und zum 0-2 abstaubte (74.‘). Mit einem schönen Fernschuss besiegelte Schmitz in der Schlussphase das Schicksal der WMG endgültig (0-3, 86.‘).

Vor dem Spieltag hätte man Bettemburg besser eingeschätzt, nach dem Spieltag hat uns Junglinster eines Besseren belehrt. Konnte man die Gäste in der ersten Halbzeit im Griff behalten, so gelang einem nach dem Dreh das entscheidende Tor, das zum späteren Sieg führen sollte. In der 68.‘ war es ein von Keil verwandelter Elfmeter, der dem FC Jeunesse das 1-0 und damit den vollen Einsatz bescheren sollte. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützinnen >> Elf der Woche

Ell konnte im zweiten Topspiel des Wochenendes nur kurzzeitig für Spannung gegen Racing sorgen. Vor allem die Mitte der ersten Halbzeit verlief äußerst ereignisreich: Dos Santos Führungstreffer zum 0-1 (12.‘) folgte das 0-2 durch Wojdyla (25.‘), welches die junge Serra mit einem Distanzschuss aber postwendend beantworten konnte (1-2, 26.‘). Schließlich war es ein von Estevez Garvia verwandelter Foulelfmeter, der Racing wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung verschaffte (1-3, 36.‘) und die erste Hälfte besiegelte. Nach Wiederbeginn sollte nur noch ein Treffer fallen, Kocan stellte nach 74 Minuten mit ihren zweiten Saisontor das Schlussergebnis von 1-4 her.

Vor einer für die 1.Frauen-Liga stattlichen und lautstarken Kulisse dauerte es zwischen Wintger-Wiltz und Differdingen bis kurz vor die Pause, ehe sich die Ereignisse überschlugen. Gab es zuvor durchaus Torgelegenheiten auf beiden Seiten, war es in der 45.Minute Hagen, die einen abgewehrten Versuch von Schon zum 1-0 abstaubte. Und nur eine Minute später bereits das 2-0, wieder war Schon der Ausgangspunkt, als sie von links auf Peiffer zurücklegte, welche mit ihrem ersten Treffer für die Entente auf sich aufmerksam machte (45.‘+1). Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gastgeberinnen weitere Torchancen, nach und nach kam aber auch Differdingen wieder nach vorne und wurde in der 77.‘ durch das Anschlusstor von Da Silva Carmo belohnt (2-1). Zu mehr sollte es am Ende aber nicht reichen, die Punkte blieben im Norden.

Wie zu erwarten hatte Mertert-Wasserbillig es sehr schwer in Diekirch und geriet durch Treffer von Ribeiro Oliveira (1-0, 1.‘) und Joana Lourenco (2-0, 11.‘) schnell ins Hintertreffen. Noch vor der Pause konnte die Nationalspielerin ihren zweiten von insgesamt drei Treffern erzielen (3-0, 41.‘), ihren Hattrick komplett machte sie in der 65.‘ mit dem 5-0. Zuvor hatte Lamadrid auf 4-0 erhöht (50.‘). Gomes Meireles (6-0, 77.‘) und Gaspar (7-0, 82.‘) schraubten das Ergebnis gegen Ende noch weiter in die Höhe. Liga 2 Das Topspiel zwischen den Absteigern Hesperingen und Rosport-USBC konnten die Damen des FC Swift zwar für sich entscheiden, dennoch war das 3-1 der knappste Erfolg der Hesperingerinnen in der laufenden Spielzeit, zudem war er mit zwei Ampelkarten teuer erkauft. Auch die Gäste mussten eine gelb-rote Karte hinnehmen. Mit einem 3:1-Sieg bei Fola überholt Fels die Gegnerinnen des Tages, Mamer II hatte beim 3-3 gegen Merl-Bartringen Punkte liegen gelassen.

Liga 3 Die Spitzenteams in Liga 3 marschieren weiter an diesem 8.Spieltag, an dem Biwer das Ostderby bei der Entente WMG II klar für sich entscheiden konnte, aber dennoch auf kämpferische Gegnerinnen traf.