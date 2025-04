Damen: Junglinster gewinnt „Finale“ und steht in der Titelgruppe

Jeunesse Junglinster gewann sein "Finale" gegen Differdingen mit 4:1 und steht nach dem letzten Spieltag in der Titelgruppe! Olivieri eröffnete das Geschehen in der 18.' (1:0). Nur 120 Sekunden später erhöhte Davelli nach Ecke von Rocca per Kopf auf 2:0. In der 26. Minute setzte Davelli ihre starke Leistung fort und bereitete das dritte Tor für Jaeger vor. Olivieri schnürte ihren Doppelpack in der 35.' mit einem Distanzschuss aus rund 20 Metern (4:0). Ernesti erzielte in der 53.' den Ehrentreffer für Differdingen, doch der Sieg der Gastgeberinnen war nicht mehr gefährdet.

„Haben unseren Abend mit Essen, Getränken und ein paar Runden Tischfußball genossen“

Doppeltorschützin Sara Olivieri gegenüber FuPa: „Ich weiß nicht, ob Differdingen überrascht war, auf jeden Fall haben wir den Spielplan des Trainers gut umgesetzt, wir sind sogar noch höher pressen gegangen als besprochen, weil wir genau wussten, dass wir Tore schießen müssen, denn nur mit einem Sieg würden wir in die Playoffs kommen. Das wollten wir aufgrund der bisher gespielten Saison unbedingt. Das ist uns ziemlich gut gelungen und wir haben den Gegner gut von unserem Tor ferngehalten.

Wir selbst konnten vorne für Druck sorgen und endlich auch unsere Tore sofort erzielen, ohne zu viele Chancen zuzulassen, was in dieser Saison nicht immer der Fall war. Wir wussten, dass die zweite Hälfte die schwerere werden würde. Erstens, weil man bei so einem Ergebnis vielleicht nicht die nötige Konzentration hat und denkt, es würde von selbst laufen. Es wäre ein großer Fehler gewesen, so zu denken und wir haben uns in der Kabine zur Halbzeit gesagt, dass das nicht passieren darf. Zweitens haben wir mit viel Druck und einer Reaktion des Gegners gerechnet.

Wir waren uns bewusst, dass die zweite Halbzeit nicht so gut werden würde wie die erste, aber es ging nur darum, die Aufgabe zu erledigen und die 3 Punkte in Junglinster zu behalten. Mit viel Einsatz und großer Disziplin bis zum Schluss ist uns dies gelungen. Wir haben in Junglinster ein Lokal, das übrigens sehr gute Burger anbietet. Wir sind, wie so oft nach einem Heimspiel, dorthin gegangen und haben unseren Abend dort mit Essen, Getränken und ein paar Runden Tischfußball genossen.“

>> Tabelle

>> Torschützinnen

>> Elf der Woche