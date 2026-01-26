Damen Indoor: zwei Zweitligisten stehen im Finale!

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
In der Gruppe A der 2.Runde in der Hallenmeisterschaft der Frauen, die als die schwerste angesehen werden konnte, blieben gleich zwei von drei Erstligisten auf der Strecke, nämlich Ell und Bettemburg. Die Außenseiterinnen aus Vianden hatten es wie erwartet ebenfalls schwer. Ausrichter Entente Red Black/Steinsel gewann diese Gruppe ohne Niederlage mit 10 Punkten, vor der Entente WMH (8).
Dem Schlusslicht der Außensaison in der 1.Liga folgt auch der Vorletzte, Käerjeng, ins Finale, das unter neuem Trainer die Gruppe B mit 9 Zählern für sich entscheiden konnte. In einer engen Entscheidung wurde die Entente Osten aufgrund des direkten Vergleichs Zweiter vor Ausrichter F91: beide hatten jeweils 7 Punkte auf dem Konto, die Entente hatte die Partie gegen Düdelingen aber mit 2:0 gewonnen. *
In der Gruppe C standen am Ende die favorisierten Teams aus Differdingen und Junglinster mit deutlichem Vorsprung ganz oben. Die Titelverteidigerinnen warten dabei immer noch auf ihre erste Turnierniederlage. Bemerkenswert schnitt Drittligist Sanem ab, das mit nur fünf Spielerinnen – also ohne Ersatzspielerinnen - nach Junglinster gefahren war.
4 Punkte aus ebenso vielen Spielen und eine positive Tordifferenz standen für die kämpferische Mannschaft am Ende zu Buche. FuPa hat CSS-Trainer Yamine Sofiane Ghodbane nach den Gründen seines begrenzten Kaders gefragt.
„Wir haben zwar ein Aufgebot von 25 Spielerinnen, doch wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Außensaison. Weiter waren etliche Spielerinnen durch Urlaub, Verletzungen u.ä. abwesend. Mit 7 oder 8 Spielerinnen hätten wir vielleicht etwas erreichen können. (…) In einer ersten richtigen Saison ist es nie einfach. Unser Hauptziel bleibt der Aufstieg, das ist klar. Unser Kader sollte uns das erlauben.“
Am Finalturnier nehmen also die Spielgemeineinschaften Entente WMH, Red Black/Steinsel und Osten teil, genau wie Käerjeng, Junglinster und die amtierenden Titelträgerinnen aus Differdingen*. Angesetzt ist die Finalrunde für das Wochenende des 7. bzw. 8.Februar. Unbestätigten Informationen zufolge könnte sie im Centre sportif John Scheuren in Oberkorn stattfinden. Sobald genaue Details vorliegen, werden diese auf FuPa veröffentlicht.
* Hinweis: die Abschlusstabelle der Zweitrundengruppe B konnte von FuPa Luxemburg noch nicht geprüft werden. Sobald die offiziellen Ergebnisse seitens des Verbandes veröffentlicht wurden, werden wir dies nachholen und Resultate bzw. Tabelle ggf. anpassen. Die Klassements der Gruppen A und C der 2.Runde wurden dagegen überprüft und stimmen mit den aus den jeweiligen Hallen mitgeteilten Ergebnissen überein.
