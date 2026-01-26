Im Topspiel der Gruppe C in Runde 2 setzte sich Differdingen (schwarze Trikots) knapp mit 1:0 gegen Junglinster durch – Foto: paul@lsn.sarl

Damen Indoor: zwei Zweitligisten stehen im Finale! Mit Video! Schlusslichter der 1.Liga überzeugen in der Halle mit Finaleinzug Verlinkte Inhalte Indoor Damen Düdelingen Sanem Racing Mertzig + 22 weitere

In der Gruppe A der 2.Runde in der Hallenmeisterschaft der Frauen, die als die schwerste angesehen werden konnte, blieben gleich zwei von drei Erstligisten auf der Strecke, nämlich Ell und Bettemburg. Die Außenseiterinnen aus Vianden hatten es wie erwartet ebenfalls schwer. Ausrichter Entente Red Black/Steinsel gewann diese Gruppe ohne Niederlage mit 10 Punkten, vor der Entente WMH (8). Dem Schlusslicht der Außensaison in der 1.Liga folgt auch der Vorletzte, Käerjeng, ins Finale, das unter neuem Trainer die Gruppe B mit 9 Zählern für sich entscheiden konnte. In einer engen Entscheidung wurde die Entente Osten aufgrund des direkten Vergleichs Zweiter vor Ausrichter F91: beide hatten jeweils 7 Punkte auf dem Konto, die Entente hatte die Partie gegen Düdelingen aber mit 2:0 gewonnen. *

👉 Fotogalerie der Gruppe C In der Gruppe C standen am Ende die favorisierten Teams aus Differdingen und Junglinster mit deutlichem Vorsprung ganz oben. Die Titelverteidigerinnen warten dabei immer noch auf ihre erste Turnierniederlage. Bemerkenswert schnitt Drittligist Sanem ab, das mit nur fünf Spielerinnen – also ohne Ersatzspielerinnen - nach Junglinster gefahren war.

4 Punkte aus ebenso vielen Spielen und eine positive Tordifferenz standen für die kämpferische Mannschaft am Ende zu Buche. FuPa hat CSS-Trainer Yamine Sofiane Ghodbane nach den Gründen seines begrenzten Kaders gefragt. 👉 Alle Ergebnisse und Tabellen *

Yamine Sofiane Ghodbane, Trainer des CS Sanem – Foto: paul@lsn.sarl