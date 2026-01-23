Damen Indoor: wer wird in die Finalrunde einziehen?

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Ist die Gruppe A der 2.Runde der Hallenmeisterschaft der Frauen die schwerste? Mit den drei Erstligisten Ell, Bettemburg und WMH sowie dem starken Tabellenzweiten der 2.Liga, der Entente Steinsel/Red Black wird Orania Vianden voraussichtlich als krasser Außenseiter in das Rennen gehen. Doch das war eigentlich auch schon in der 1.Runde der Fall, wo man sich mit hauchdünnem Vorsprung gegenüber Zweitligist Niederkorn behaupten konnte.
Wie geht man die nächste Runde an, wollte FuPa von Fabienne Pinto wissen: „Für uns wäre jede Gruppe schwer geworden. Es ist eine große Herausforderung, aber wir geben unser Bestes. Der Spaß steht im Vordergrund, wir gehen mit Freude und Stolz in diese 2.Runde. Wir halten zusammen. Auch in der 1.Runde hatten wir nicht mit einem Weiterkommen gerechnet, wieso soll es nicht auch jetzt klappen Unabhängig vom Ergebnis ist uns der Zusammenhalt wichtig.
Dass wir nicht in der Außensaison teilnehmen lag daran, dass wir schon zum Ende der letzten Saison personell eng aufgestellt waren. Als dann noch einige Spielerinnen aufhören mussten und wir sechs bis acht Neue hätten holen müssen, wurde entschieden, uns nicht mehr anzumelden. Im Moment trainieren wir aber einmal die Woche in der Halle, um weiter im Fußball zu bleiben und wie gesagt steht der Spass an erster Stelle.“
Ausgetragen werden die Partien der Gruppe A am Sonntagnachmittag in der Sporthalle in Luxemburg-Cents. Los geht es mit Runde 2 aber bereits am Samstagvormittag ab 9 Uhr in Junglinster, wo neben den Gastgeberinnen die Teams aus Lintgen, Differdingen, Kehlen und Sanem zu Gast sein werden. Passenderweise wird die 2.Runde am internationalen Tag des Frauensports eingeläutet!
Sollte man auch in jener Gruppe C die Erstligisten in der Favoritenrolle sehen, darf man gespannt sein, wie Kehlen dort als Leader der 2.Liga der Außensaison abschneiden wird. Am Sonntagvormittag treten in Düdelingen die Mannschaften der Gruppe B an. Neben F91 findet man in dieser Racing, Käerjeng, die Entente Hosingen/Norden sowie die Entente Osten. Alle Partien und die Möglichkeit, sich Liveticker zu reservieren, findet man unter diesem Link.
