Damen-Indoor: Spielpläne der 2.Runde sind da! Turniere in Junglinster, Mamer und Diekirch finden alle am Samstag ab 9 Uhr statt

Am Samstag steht die zweite Runde in der Indoor-Meisterschaft des luxemburgischen Frauenfußballs an. Soeben hat die FLF die entsprechenden Spielpläne der drei Gruppen veröffentlicht. Die einzelnen Turniere, die in Junglinster (Gruppe A), Mamer (Gruppe B) und Diekirch (Gruppe D) zur Austragung kommen, beginnen allesamt am Samstag, den 14.Januar um 9 Uhr.

Die Spielpläne wurden bereits auf FuPa eingepflegt und stehen somit für Vereinsverwalter für Liveticker-Reservierung bereits jetzt zur Verfügung, für andere FuPaner ab morgen, Mittwoch. Die einzelnen Partien der drei Turniere findet ihr unter folgendem Link in der Rubrik "Zwischenrunde". FuPa wird beim Turnier in Mamer vor Ort sein.