Damen, Indoor: Spielorte und Gruppenzusammensetzungen der 2.Runde Turnier in Junglinster, Mamer und Diekirch

Am Freitag veröffentlichte die FLF die Spielorte und Zusammensetzungen der Gruppen der drei Zweitrundenturniere der Hallenmeisterschaft der Frauen.

Die Gruppe A mit Bettemburg, Fola, Progrès, Differdingen und Junglinster wird beim letztgenannten FC Jeunesse ausgetragen. Die Gruppe B findet in Mamer statt, wo neben den Gastgeberinnen Pfaffenthal-Weimerskirch, Vianden, Käerjeng und Hesperingen antreten werden. Die Gruppe C mit der Ent. Hosingen-Norden, Diekirch, Ell, der Ent. Merl-Bartringen und Fels kommt in Diekirch zur Austragung.

