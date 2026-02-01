Damen Indoor: Finale nach Munsbach verlegt, Spielplan ist da

Wie aus dem FLF-BIO dieser Woche hervorging und wie FuPa bereits am Montag meldete, sollte das Finalturnier der Hallenmeisterschaft der Frauen in der John-Scheuren-Halle in Oberkorn stattfinden. Aus organisatorischen Gründen wurde dies jedoch geändert, neuer Austragungsort ist die Sporthalle "An der Dällt" in Munsbach, wo auch bereits ein Vorrundenturnier stattfand.
Unbestätigten Informationen zufolge sei die Termin- und Ortskollision mit dem BGL-Ligue-Spiel Differdingen - Mamer Ursache für die Verlegung. Der Spielplan bleibt unverändert. Das erste Spiel wird am Sonntag, den 8.Februar um 14 Uhr angepfiffen, das Turnier dauert im Prinzip bis ca. 17:45 Uhr, danach folgt die Preisüberreichung. Die Titelverteidigerinnen und dann Lokalmatadorinnen aus Differdingen dürften als Favoritinnen gelten.