Damen Indoor: Finale nach Munsbach verlegt, Spielplan ist da

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wie aus dem FLF-BIO dieser Woche hervorging und wie FuPa bereits am Montag meldete, sollte das Finalturnier der Hallenmeisterschaft der Frauen in der John-Scheuren-Halle in Oberkorn stattfinden. Aus organisatorischen Gründen wurde dies jedoch geändert, neuer Austragungsort ist die Sporthalle "An der Dällt" in Munsbach, wo auch bereits ein Vorrundenturnier stattfand.

