Damen: Hesperingen macht Meisterrennen wieder spannend

>> Fotogalerie

Im Stade Alphonse Theis trafen Swift Hesperingen und Racing Union Luxemburg am Samstagabend zum Gipfeltreffen aufeinander. Die Gastgeberinnen waren in einer insgesamt ausgeglichenen 1.Halbzeit leicht feldüberlegen, man drang öfters in den gegnersichen Strafraum vor, doch in den zehn Minuten vor der Pause waren es die Gäste, die zwei gute Gelegenheiten vergaben.

>> Abstimmung über die Spielerin des Spiels

Corplet brachte Hesperingen in der 67.Minute nach einer Aktion über rechts nach Vorarbeit von Thompson in Führung (1:0), kurz darauf ging ein Schuss der Hausdamen knapp über die Latte. In der Schlussphase erhöhte Thompson selbst auf 2:0 und sicherte den verdienten Sieg vor geschätzten 125 Zuschauern, wodurch der FC Swift einen Spieltag vor Schluss auf 2 Punkte an Leader Racing heranrückt, das die im Pokal schwer verletzte Stürmerin Quatrana schmerzlichst vermisste.

Stimmen zum Spiel

FuPa wollte von Amy Thompson und Karoline Kohr wissen, was man dem SC Ell versprechen würde, sollte dieser einem am kommenden Wochenende zum Meistertitel verhelfen.

Amy Thompson (Swift): „Ich hoffe, sie machen uns einen Gefallen. Ich denke, normalerweise reicht es, wenn sie ein Unentschieden holen, da wir in der Tordifferenz besser sind. Wir müssen aber trotzdem noch unser Spiel gewinnen. Wir müssen unseren Job noch erledigen und hoffentlich macht Ell, was sie zu machen haben und dann werden wir sehen, ob wir am nächsten Wochenende feiern können.“

Karoline Kohr (Swift): „Nichts, wir werden nächste Woche unsere Hausaufgaben zunächst einmal selber machen müssen. Ansonsten hoffe ich, dass Ell wie immer sehr stark sein wird, denn dann wird es nicht einfach für Racing. Es war vielleicht ein kleiner Vorteil, dass wir am Mittwoch nicht im Pokal spielten. Wir hatten uns auch ein bisschen erhofft, dass wir die 2.Halbzeit deutlicher dominieren. Das haben wir dann auch gemacht.“

Racing-Kapitänin Julie Wojdyla zum Spiel: „Ich denke, die 1.Halbzeit war ausgeglichen, wir hatten unsere guten und schlechten Phasen. Danach war es ein spannendes Spiel, doch nicht wirklich das, auf das wir die ganze Saison warteten. Wir sind immer noch Erster mit zwei Punkten Vorsprung. Wir werden sehen, was nächste Woche herauskommt. Wir hatten einige Verletzte, die wir uns in diesem Spiel nicht einzusetzen wagten. Wir mussten viel rotieren, um doch noch eine gewisse Wirksamkeit zu behalten. Wir haben jetzt einen Joker verspielt, doch wir halten das Schicksal noch in unseren eigenen Händen. Kommende Woche wird abgerechnet.“