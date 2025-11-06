Damen Hallenmasters Dortmund 2025 – Vorrunde in der Sporthalle Nette

Auch in diesem Winter finden die Dortmunder Damen Hallenmasters in der Sporthalle Nette statt. Das traditionsreiche Turnier bietet ein stark besetztes Teilnehmerfeld mit vielen Mannschaften aus Dortmund und dem Umland.
Das Highlight des Tages steht schon fest: Die erste Damenmannschaft von Borussia Dortmund ist in diesem Jahr beim Hallenmasters in der Sporthalle Nette mit dabei. Damit wartet auf alle Zuschauerinnen und Zuschauer ein echtes Topteam und zugleich ein sportlicher Höhepunkt des Turniers. Es wird ein spannender Tag mit vielen Begegnungen, Emotionen und hoffentlich auch zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die den Teams die Daumen drücken.
Für die Vorrunde am Samstag, 20. Dezember 2025, wurden die Teams in zwei Gruppen eingeteilt. In Gruppe 1 treten TuRa Asseln, die FSG Spvg Hagen 1911 / TSV Dahl, der SV Eintracht Dorstfeld, DJK TuS Körne, die TSG FüBü Herdecke und der TV Brechten an.
In Gruppe 2 spielen DJK SF Nette, die Sportfreunde Sölderholz, der SC Berchum Garenfeld, die SG Gahmen 24/74, der Wambeler SV sowie Borussia Dortmund. Die Teilnahme der Dortmunder Frauenmannschaft sorgt schon im Vorfeld für viel Vorfreude und verleiht dem Turnier besondere Aufmerksamkeit.
Nach der Vorrunde qualifizieren sich die jeweils beiden besten Teams jeder Gruppe für die Endrunde. Es wird ein Tag voller spannender Spiele, fairer Duelle und guter Stimmung erwartet.
Ein besonderes Augenmerk gilt in diesem Jahr der neu formierten FSG Spvg Hagen 1911 / TSV Dahl. Nach dem Zusammenschluss der beiden Vereine hat die Mannschaft personell deutlich zugelegt. Mehrere Neuzugänge haben sich dem Team angeschlossen, und die Truppe hat sich inzwischen gut eingespielt. Innerhalb des Teams herrscht viel Motivation und Zusammenhalt.
Für die FSG steht in dieser Saison nicht allein der sportliche Erfolg im Mittelpunkt. Vielmehr geht es darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln, Strukturen zu festigen und langfristig ein stabiles Team mit breiter Basis aufzubauen. Der Spaß am Fußball, das gemeinsame Auftreten und das Miteinander stehen klar im Vordergrund.
Das Hallenmasters bietet dabei eine gute Gelegenheit, sich zu zeigen, Spielpraxis zu sammeln und den eigenen Fortschritt zu präsentieren. Außerdem ist das Turnier eine schöne Möglichkeit, neue Spielerinnen für das Team zu gewinnen.
Wer Interesse hat, Teil der Mannschaft zu werden, kann sich gerne beim TSV Dahl melden. Kontakt ist über die E Mail Adresse socialmedia-tsvdahl@outlook.de möglich oder über Instagram unter @tsvdahldamen oder @hagen11frauen