Damen Hallenmasters Dortmund 2025 – Vorrunde in der Sporthalle Nette

Auch in diesem Winter finden die Dortmunder Damen Hallenmasters in der Sporthalle Nette statt. Das traditionsreiche Turnier bietet ein stark besetztes Teilnehmerfeld mit vielen Mannschaften aus Dortmund und dem Umland. Das Highlight des Tages steht schon fest: Die erste Damenmannschaft von Borussia Dortmund ist in diesem Jahr beim Hallenmasters in der Sporthalle Nette mit dabei. Damit wartet auf alle Zuschauerinnen und Zuschauer ein echtes Topteam und zugleich ein sportlicher Höhepunkt des Turniers. Es wird ein spannender Tag mit vielen Begegnungen, Emotionen und hoffentlich auch zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die den Teams die Daumen drücken.

Für die Vorrunde am Samstag, 20. Dezember 2025, wurden die Teams in zwei Gruppen eingeteilt. In Gruppe 1 treten TuRa Asseln, die FSG Spvg Hagen 1911 / TSV Dahl, der SV Eintracht Dorstfeld, DJK TuS Körne, die TSG FüBü Herdecke und der TV Brechten an. In Gruppe 2 spielen DJK SF Nette, die Sportfreunde Sölderholz, der SC Berchum Garenfeld, die SG Gahmen 24/74, der Wambeler SV sowie Borussia Dortmund. Die Teilnahme der Dortmunder Frauenmannschaft sorgt schon im Vorfeld für viel Vorfreude und verleiht dem Turnier besondere Aufmerksamkeit.