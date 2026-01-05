Damen Hallenkreismeisterschaften 2026 🏆 gesponsert von Körperheldin

🏆 Hallenkreismeisterschaften 2026 🏆
Es geht wieder los! ⚽️
Auch in diesem Jahr dürfen wir die HKM 2026 ausrichten – und endlich wieder komplett in der Großsporthalle Gustorf 🙌🏼
📍 Austragungsort
Großsporthalle Gustorf
Torfstecherweg, 41517 Grevenbroich
🗓 Turnierplan
🔹 11.01. – HKM der Damen
👉🏼 gesponsert von Körperheldin
🔹 12.–16.01. – Vorrundenspiele der Herren
👉🏼 gesponsert von Gottfried Schultz Neuss
🔹 17.01. – HKM der Alten Herren
🔹 18.01. – Finalspiele
👉🏼 gesponsert von Gottfried Schultz Neuss
🏟 Was euch erwartet
✔ große Tribüne
✔️ Spielfeld mit Banden
✔ Foodtrucks, Cafeteria und Kaltgetränke
Nach dem improvisierten letzten Jahr freuen wir uns umso mehr, endlich wieder alle Turniere an einem Ort austragen zu dürfen 💪🏼
🚗 Parken
Kirmesplatz Gustorf
(1–2 Minuten Fußweg zur Halle)
⚠️ Hinweis
Die Besucherzahl ist auch in diesem Jahr begrenzt.
Dank der großen Tribüne können wir aber deutlich mehr Zuschauer als im letzten Jahr begrüßen – und hoffen, dass es zu keinem Einlassstopp kommt.
Wir freuen uns auf spannende Spiele, volle Ränge und viele bekannte Gesichter! ⚽️🔥