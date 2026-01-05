Damen Hallenkreismeisterschaften 2026 🏆 gesponsert von Körperheldin

Es geht wieder los! ⚽️ Auch in diesem Jahr dürfen wir die HKM 2026 ausrichten – und endlich wieder komplett in der Großsporthalle Gustorf 🙌🏼

🗓 Turnierplan 🔹 11.01. – HKM der Damen 👉🏼 gesponsert von Körperheldin 🔹 12.–16.01. – Vorrundenspiele der Herren 👉🏼 gesponsert von Gottfried Schultz Neuss 🔹 17.01. – HKM der Alten Herren 🔹 18.01. – Finalspiele 👉🏼 gesponsert von Gottfried Schultz Neuss

🏟 Was euch erwartet

✔ große Tribüne

✔️ Spielfeld mit Banden

✔ Foodtrucks, Cafeteria und Kaltgetränke

Nach dem improvisierten letzten Jahr freuen wir uns umso mehr, endlich wieder alle Turniere an einem Ort austragen zu dürfen 💪🏼

🚗 Parken

Kirmesplatz Gustorf

(1–2 Minuten Fußweg zur Halle)

⚠️ Hinweis

Die Besucherzahl ist auch in diesem Jahr begrenzt.

Dank der großen Tribüne können wir aber deutlich mehr Zuschauer als im letzten Jahr begrüßen – und hoffen, dass es zu keinem Einlassstopp kommt.

Wir freuen uns auf spannende Spiele, volle Ränge und viele bekannte Gesichter! ⚽️🔥