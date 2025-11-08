Damen: Gipfeltreffen an reduziertem 8.Spieltag

Es ist das Highlight der 1.Liga der Frauen schlechthin, das am Samstag im großen Oberkorner Stadion stattfinden wird: mit Differdingen (2.) und Racing (1.) treffen die beiden verlustpunktfreien Teams des Oberhauses in jener Arena aufeinander, die wegen Flutlichtproblemen unter der Woche für Diskussionen sorgte. Die Partie wurde am Freitag kurzfristig auf den Hauptplatz verlegt.

Da der Nebenplatz auch von der Panne betroffen war, wollte man vermutlich auf Nummer sicher gehen und dort spielen, wo die Probleme laut FuPa gegenüber getätigter Aussagen behoben werden konnten. Auf sportlicher Ebene werden die amtierenden Double-Gewinnerinnen von Racing trotz der bislang perfekten Saison von Differdingen favorisiert sein. FuPa TV wird beim Topspiel dabei sein.

Ebenfalls um 18 Uhr trifft Junglinster auf Schlusslicht Entente WMH. Dass die Gastgeberinnen dabei über die deutlich bessere Ausgangslage verfügen dürften, sollte keine Überraschung darstellen. Etwas enger könnte es in Diekirch zugehen, wo Ell zu Gast sein wird. Dennoch sollte das Team aus dem Westen Luxemburgs in der Eselsstadt über die besseren Karten verfügen. Mamer - Hesperingen und Käerjeng – Bettemburg werden aufgrund von Abstellungen zur FLF erst am 19.November stattfinden.