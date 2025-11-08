 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Racing um Torhüterin Burtin spielt in Differdingen
Racing um Torhüterin Burtin spielt in Differdingen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Damen: Gipfeltreffen an reduziertem 8.Spieltag

Leader Racing beim Zweiten Differdingen zu Gast – zahlreiche Spiele wurden aufgrund von Abstellungen zur FLF verlegt

Liga 1

Es ist das Highlight der 1.Liga der Frauen schlechthin, das am Samstag im großen Oberkorner Stadion stattfinden wird: mit Differdingen (2.) und Racing (1.) treffen die beiden verlustpunktfreien Teams des Oberhauses in jener Arena aufeinander, die wegen Flutlichtproblemen unter der Woche für Diskussionen sorgte. Die Partie wurde am Freitag kurzfristig auf den Hauptplatz verlegt.

Da der Nebenplatz auch von der Panne betroffen war, wollte man vermutlich auf Nummer sicher gehen und dort spielen, wo die Probleme laut FuPa gegenüber getätigter Aussagen behoben werden konnten. Auf sportlicher Ebene werden die amtierenden Double-Gewinnerinnen von Racing trotz der bislang perfekten Saison von Differdingen favorisiert sein. FuPa TV wird beim Topspiel dabei sein.

Ebenfalls um 18 Uhr trifft Junglinster auf Schlusslicht Entente WMH. Dass die Gastgeberinnen dabei über die deutlich bessere Ausgangslage verfügen dürften, sollte keine Überraschung darstellen. Etwas enger könnte es in Diekirch zugehen, wo Ell zu Gast sein wird. Dennoch sollte das Team aus dem Westen Luxemburgs in der Eselsstadt über die besseren Karten verfügen. Mamer - Hesperingen und Käerjeng – Bettemburg werden aufgrund von Abstellungen zur FLF erst am 19.November stattfinden.

Am Samstag

Heute, 18:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
18:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 18:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
18:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
SC Ell
SC EllEll
19:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am 19.November

Mi., 19.11.2025, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
20:00
Unser Tipp: Unentschieden

Mi., 19.11.2025, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
20:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Paul KrierAutor