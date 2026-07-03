Damen: Generalkalender der Spielzeit 2026-2027 veröffentlicht

Die neue Saison der Frauen beginnt am 12.September – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Anfang der Woche veröffentlichte die FLF den Generalkalender der Frauen für die Saison 2026-2027. Alle drei Ligen beginnen am 12.September. Die Pokalvorrunde findet zwischen dem 1. und 2.Spieltag am 16.September statt, die erste Hauptrunde am Mittwoch, den 18.November. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 13.Dezember geplant, der erste nach dem Winter für den 13.Februar 2027.

Die reguläre Meisterschaft wird am 20.März abgeschlossen, die Playoffs beginnen am 10.April und dauern bis zum 22.Mai. Ein genauer Termin für das Pokalfinale steht noch nicht fest, dieses soll aber in der Woche vom 24.Mai ausgetragen werden. Die Relegationsspiele finden in der Woche vom 31.Mai statt.