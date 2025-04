Damen: Favoritinnen mit Heimsiegen

Die Damen von Racing FC Union Luxemburg zeigten ein starkes Nachholspiel des 1.Spieltages. Dervisevic eröffnete das Geschenen in der 14.Spielminute nach einer Vorlage von Veloso. Ludwig erhöhte in der 31.' auf 2:0, gefolgt von einer Granate von dos Santos aus 30 Metern (3:0, 35.'). Rigaud und Quatrana sorgten mit ihren Toren in der 39. und 59. Minute für einen klaren 5:0-Vorsprung. Sennane setzte den Schlusspunkt in der 88. Minute zum 6:0.

Raty brachte die Gäste aus Ell nach einer Viertelstunde in Hesperingen in Führung (0:1, 16.'), doch die Gastgeberinnen ließen sich nicht entmutigen. Renard glich in der 38.' mit einem Freistoß aus (1:1), zuvor hatte Kohr einen Elfmeter verschossen. Nach der Pause war Corplet nicht zu stoppen und erzielte in der 61., 69. und 88. Minute drei Tore, was den Endstand von 4:1 für Hesperingen bedeutete.

Abstiegsgruppe