Damen: es war endlich wieder spannend!

Seit Junglinsters Meisterschaft 2017-2018 war keine Saison in der Damen-Liga 1 so spannend wie die kürzlich zu Ende gegangene Spielzeit 2024-2025. Die Entwicklung geht also neben dem Aufstieg der Frauen-Nationalmannschaft auch in der nationalen Meisterschaft weiter.

Liga 1 Die Titelgruppe

Als Hesperingen am vorletzten Spieltag der Playoffs auf 2 Punkte an Leader Racing heranrückte war die Spannung kaum mehr zu überbieten. Doch am Ende des Tages wurden Racings Frauen erneut luxemburgische Meisterinnen und holten zudem den Pokal. Den vielen Abgängen trotzte man und sicherte sich den Titel knapp vor dem starken FC Swift Hesperingen, der in der regulären Saison noch 5 Punkte Rückstand hatte und über die stärkste Offensive der Liga verfügte.

Die Konkurrenz hatte es da sehr schwer, um mitzuhalten. Der SC Ell peilte das Podium vor der Saison an und kann sein Ziel als erreicht ansehen. Den beiden Topteams konnte man vor allem vor der Titelrunde das Leben durchaus schwer machen, ohne aber unbedingt zu punkten. Die Kontinuität war auch in dieser Saison Ells Trumpf.

Eine positive Überraschung sollte Junglinster werden. Nach einem Umbruch unter dem in Luxemburg noch kaum bekannten Trainer Julien Turnau erreichte man auf den letzten Drücker sogar die Titel-Playoffs, was so nicht unbedingt erwartet werden konnte. Man sollte beim FC Jeunesse also höchst zufrieden sein.

Das Mittelfeld

Differdingen meldete zum Winter durchaus Ansprüche auf einen Platz in den Top 4 an und wollte damit seine positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen. Am Ende patzte man aber einmal zu oft, verlor das vorentscheidende Duell gegen die direkten Konkurrentinnen aus Junglinster als auch gegen Mamer und musste so mit der Abstiegsgruppe vorliebnehmen, die man aber mit Abstand gewann.

Weder Fisch noch Fleisch war die Saison für die Entente WMGB, die in den Jahren zuvor durchaus für einen Platz in der oberen Tabellenhälfte gut war, etwas das in der Spielzeit 24-25 nicht gelingen sollte, was dann doch bemerkenswert ist. Denn man hatte den mit Abstand besten Angriff der Abstiegs-Playoffs, doch die Saisonbilanz war trotzdem völlig ausgeglichen (10-3-10).

>> Die Abschlusstabelle der Abstiegsgruppe

Eine positive Überraschung stellte der FC Mamer 32 dar. Nach einem Umbruch und vielen jungen Spielerinnen im Kader konnte man sich Sorgen machen, ob man die Klasse halten könne. Doch das Team bewies allen das Gegenteil, ackerte und kämpfte und hatte letztlich früh nichts mit dem Abstieg zu tun und erreichte sogar das Pokalfinale. Mit viel Einsatz, Kampf- und Mannschaftsgeist gelang den Young Girls aus Diekirch ebenfalls der zeitige Klassenerhalt.

Aufsteigerinnen gleich Absteigerinnen

Für die Neulinge Mertert-Wasserbillig und Hosingen/Norden war die 1.Liga eine Nummer zu groß. Nur in den direkten Duellen sammelten beide Punkte, den entscheidenden Unterschied zu ihren Gunsten machte die UMW mit einem überraschenden Remis gegen Differdingen. Zudem wurde dem Verein von Mosel und Sauer die etwas bessere Spielanlage gegenüber Hosingen/Norden nachgesagt. So kam man als Vorletzter in die Relegation, in der man aber an Kärjeng scheiterte. Mit nur 4 Punkten und -161 Toren stieg die Entente Hosingen/Norden direkt wieder ab.

Die unteren Ligen

In den unteren Ligen muss die perfekte Saison von Bettemburg in Liga 2 noch einmal erwähnt werden. Beim direkten Wiederaufstieg blieb man ohne Punktverlust und wird von einem ebenfalls guten Käerjeng begleitet, dem der direkte Durchmarsch aus der 3.Liga gelang. Merl, Wintger und Mamer II steigen ab und werden im Unterhaus durch Fola, Kehlen und Ell II ersetzt.