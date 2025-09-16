Damen: Erdrutschsieg für Racing

Was am Wochenende los war

Mit einem Ergebnis, das über ein Schützenfest hinausgeht, fertigten die Meisterinnen von Racing – mittlerweile in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Platz 40 zu finden – die sehr junge Truppe der Entente WMH ab. Bereits am Mittwoch kommt es im Pokal zur zeitnahen Revanche (s.u.). Die Gäste vom Samstag sahen die Begegnung auf Verlorenkost nach der haushohen Niederlage jedoch nicht so negativ wie manche Außenstehende, wie aus dem folgenden Schreiben hervorgeht, das man uns nach dem 22:0 zukommen ließ und das wir hier wiedergeben:

WMH-Frauen: „probieren, uns so gut wie möglich zu wehren“

„Wir wollten klarstellen, dass, obwohl es vereinzelt negative Kommentare in sozialen Netzwerken über das Spiel unserer Damen bei Racing gab, es für unsere Spielerinnen ein positives Erlebnis war. Natürlich hätten wir auch gerne nicht so hoch verloren, aber trotz allem war die Stimmung nach dem Spiel gut. Wir konnten auf einem tollen Platz spielen gegen eine tolle Mannschaft, gegen Spielerinnen, die wir sonst nur als Zuschauer sehen können. Und nun konnten wir gegen sie spielen und auch eine Menge lernen.

Auch nach de Partie waren beide Mannschaften gemeinsam am Ausschank. Caroline Jorge ist sogar zu uns gekommen und hat einer unserer Spielerinnen für ihr Spiel gratuliert und ihr so eine große Freude gemacht. D.h., wir sehen das Ganze nicht so negativ wie andere Leute und können darum auch viel Positives aus dieser Begegnung mitnehmen. Wir hatten den Eindruck, dass die Racing-Mannschaft das Spiel ernst genommen und uns nichts geschenkt hat, genauso wie wir es haben wollten. Wir würden uns wünschen, dass die Gegnerinnen uns respektieren und ihr Spiel zu hundert Prozent durchziehen.

Wir probieren, uns so gut wie möglich zu wehren und solange wir mental als auch körperlich noch die Spiele absolvieren können, werden wir jede Partie bis Ende der Saison ernst nehmen und bestreiten. Unser Ziel ist es, diese Spielzeit als Übergangssaison zu sehen und in der nächsten Saison in der 2.Liga eine Mannschaft aufzustellen, die die Klasse halten kann. Wir sind stolz darauf, fast ausschließlich mit jungen Spielerinnen aus der Region zu spielen und hoffen, diesen Weg auch weiter gehen zu können. Wir werden am Mittwoch Racing gastfreundlich empfangen und freuen uns auf das Spiel.“

Nach dem Auftakterfolg musste Aufsteiger Käerjeng sich u.a. durch einen Doppelpack von Meridja dem FC Mamer 32 mit 1:4 geschlagen geben. Neben Mamer und Racing hat auch Differdingen noch das Punktemaximum auf dem Konto, dies nach einem knappen 2:1-Sieg in Diekirch, das vor allem in der 1.Halbzeit Probleme hatte, sich in der Offensive durchzusetzen. Dies sollte sich nach dem Dreh ändern, man fand den Anschluss und kurz vor Schluss verpasste man den möglichen Ausgleich, als ein Treffer in letzter Sekunde von den Gästen von der Torlinie geklärt werden konnte.

Durch einen Viererpack von Emy Raty schlug Ell Junglinster unerwartet hoch mit 7:1 und ist damit definitiv in der neuen Saison angekommen. Aufsteiger Bettemburg verlangte seinen Gastgeberinnen aus Hesperingen alles ab, doch u.a. zwei Treffer von Karoline Kohr trugen am Ende zum 3:1-Heimsieg des FC Swift bei.

Liga 2

Liga 3

1.Bezirk

2.Bezirk

Pokal-Vorrunde

Bereits am Dienstag Abend treffen in der Pokalvorrunde Rosport (L2) und Junglinster (L1) aufeinander. Während Sandweiler gegen Nachbar Hesperingen Forfait erklärt hat, werden die restlichen Pokalspiele am Mittwoch ausgetragen.

Das Nachbarduell der Drittligisten Bissen und Mertzig, die Begegnung der Zweitligisten Niederkorn und Hosingen/Norden und die Partien zwischen zwei Teams aus der 3.Liga, Merl und der neu formierten Mannschaft von F91 sowie der „Neuen“ Sanem und Rodange, stehen dabei neben dem weiter oben erwähnten Spiel WMH – Racing im Fokus.

Am Dienstag