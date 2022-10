Damen: Ell weiter Spitze nach einzigem Heimsieg am Wochenende Liga 1: erfolgreiches Spitzenquartett +++ Liga 2: torreicher 4.Spieltag +++ Liga 3: zweigeteilte Tabelle

Mit dem gleichen Ergebnis behauptete sich Mamer in Diekirch und hatte ebenfalls einen Schnellstart hingelegt, als Nationalstürmerin Thompson nach fünf Minuten einen Assist von Stibling zum 0-1 nutzte. In der 28.Minute konnte Dick auf 0-2 erhöhen und Mitte der zweiten Hälfte machte Thompson mit ihrem zweiten persönlichen Treffer (0-3, 66.‘) den Sack zu.

44 Tore in fünf Spielen – 8,8 pro Begegnung! - fielen in der zweiten Liga, in der die Entente Rosport-USBC das Topspiel bei Mamer II mit 5-4 für sich entscheiden konnte und so nicht nur die Gegnerinnen auf Distanz bringen konnte sondern auch für das knappste aller Ergebnisse sorgen konnte.

Liga 3

Im Topspiel wurde Biwer früh durch einen unglücklichen Platzverweis für Torhüterin Seiwerath geschwächt, erkämpfte sich aber in einem „Wahnsinnsspiel“ – Zitat Trainer Schartz – in Steinsel am Ende sogar in doppelter Unterzahl einen Punkt. Rümelingen und Mertzig profitieren gegen zweite Garden von Steinsels ersten Punktverlusten nur dahingehend, dass man näher an die Spitzenreiterinnen und Absteigerinnen heranrückt.