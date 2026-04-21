Damen: Ell und Mamer gewinnen gegen Sorgenkinder

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Am Mittwoch beginnt die Titelgruppe in der Damen-Liga mit den Nachholspielen zwischen Racing und Junglinster sowie Differdingen und Hesperingen. In beiden Partien sind die Gastgeberinnen favorisiert.
Am Mittwoch
Bereits am Freitag setzte sich Mamer mit 3:0 gegen die Entente WMH durch. Die Gastgeberinnen bekleckerten sich dabei nicht mit Ruhm, wurden ihrer Favoritenrolle aber gerecht.
Auch Ell gewann erwartungsgemäß in Diekirch, wobei die Gastgeberinnen früh eine hundertprozentige Torchance vergaben und die Gäste sich in der 1.Halbzeit sehr effizient zeigten. Nach der Pause war Ell cleverer und kam dadurch zu einem 4:0-Auswärtssieg.
In Diekirch wird es FuPa-Informationen zufolge nach der Saison zu einem Trainerwechsel kommen, Näheres dazu werden wir zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Andernorts wurde wegen der Länderspielpause nicht gespielt.
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Am Mittwoch
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