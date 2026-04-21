 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

Damen: Ell und Mamer gewinnen gegen Sorgenkinder

Wegen Länderspielpause: nur zwei Partien in Liga 1

von Paul Krier · Heute, 10:53 Uhr · 0 Leser
Ell setzte sich mit 4:0 in Diekirch durch
Ell setzte sich mit 4:0 in Diekirch durch – Foto: Frank Gabel

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Liga 1

Titelgruppe

Am Mittwoch beginnt die Titelgruppe in der Damen-Liga mit den Nachholspielen zwischen Racing und Junglinster sowie Differdingen und Hesperingen. In beiden Partien sind die Gastgeberinnen favorisiert.

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
20:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 20:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
20:00
Unser Tipp: Heimsieg

Abstiegsgruppe

Bereits am Freitag setzte sich Mamer mit 3:0 gegen die Entente WMH durch. Die Gastgeberinnen bekleckerten sich dabei nicht mit Ruhm, wurden ihrer Favoritenrolle aber gerecht.

Auch Ell gewann erwartungsgemäß in Diekirch, wobei die Gastgeberinnen früh eine hundertprozentige Torchance vergaben und die Gäste sich in der 1.Halbzeit sehr effizient zeigten. Nach der Pause war Ell cleverer und kam dadurch zu einem 4:0-Auswärtssieg.

In Diekirch wird es FuPa-Informationen zufolge nach der Saison zu einem Trainerwechsel kommen, Näheres dazu werden wir zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Andernorts wurde wegen der Länderspielpause nicht gespielt.

👉 Tabelle

Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
3
0

👉 Fotogalerie

Sa., 18.04.2026, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
SC Ell
SC EllEll
0
4

👉 Fotogalerie

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
20:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Liga 2

Aufstiegsgruppe

👉 Tabelle

Sa., 18.04.2026, 18:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
SC Ell
SC EllEll II
0
1
Abpfiff

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
SC Ell
SC EllEll II
20:00live

Abstiegsgruppe

👉 Tabelle

Sa., 18.04.2026, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
4
3
Abpfiff

Sa., 18.04.2026, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
2
1
Abpfiff

Sa., 18.04.2026, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
6
0
Abpfiff

Liga 3

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