Damen: ein spannender 2.Spieltag steht an

Mamer um Kapitänin Betty Noel stehen in Käerjeng vor einer trügerischen Aufgabe – Foto: Paul Krier (Archiv)

Liga 1 Nachdem der 2.Spieltag in Liga 2 bereits am Donnerstag eingeläutet wurde und in Merl erstmals eine Frau eine 1.Männer-Mannschaft trainieren wird, bestätigt sich am Samstag die Vermutung, dass die neue Saison der Damen-Liga 1 so spannend wie selten werden dürfte. Klare Favoritinnen sind lediglich bei der Partie Racing – WMG auszumachen. Hesperingen trifft nach seiner Auftaktniederlage auf die sehr starken Rückkehrerinnen aus Bettemburg und Ell wird gegen ein schwer zu spielendes Junglinster versuchen, seine eigene Niederlage vom 1.Spieltag vergessen zu machen.