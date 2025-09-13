Damen: ein spannender 2.Spieltag steht an

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Nachdem der 2.Spieltag in Liga 2 bereits am Donnerstag eingeläutet wurde und in Merl erstmals eine Frau eine 1.Männer-Mannschaft trainieren wird, bestätigt sich am Samstag die Vermutung, dass die neue Saison der Damen-Liga 1 so spannend wie selten werden dürfte. Klare Favoritinnen sind lediglich bei der Partie Racing – WMG auszumachen. Hesperingen trifft nach seiner Auftaktniederlage auf die sehr starken Rückkehrerinnen aus Bettemburg und Ell wird gegen ein schwer zu spielendes Junglinster versuchen, seine eigene Niederlage vom 1.Spieltag vergessen zu machen.
Die Young Girls Diekirch wurden am 1.Spieltag unter Wert geschlagen und bekommen es nun mit einem guten und ambitionierten FC Differdingen 03 zu tun, der leichte Vorteile genießen dürfte, seine Gastgeberinnen aber nicht unterschätzen darf. Das Topspiel bestreitet Aufsteiger und Leader Käerjeng gegen ein ebenfalls ambitioniertes Mamer.
Mamers Kapitänin Betty Noël: „Was Samstag betrifft, denke ich, dass beide Teams das Spiel mit der gleichen Einstellung angehen werden, nämlich auf ihrem ersten Sieg aufzubauen. Obwohl Käerjeng ein Aufsteiger ist, wissen wir, dass sie über viel Qualität verfügen. Daher ist es für uns ein richtiges Erstligaspiel und keines ‚gegen einen Aufsteiger‘. Was die Liga angeht, ist es, abgesehen von Racing, das in einer anderen Liga spielt, in dieser Saison ziemlich offen, aber ich denke, es wird trotzdem zwei Geschwindigkeiten, sozusagen zwei Gruppen, geben.“
Im 1.Bezirk der 3.Liga gibt es bereits den ersten Rückzug vermelden: Mamer verliert mit 0:3 Forfait gegen Itzig und scheidet damit bereits aus der Saison aus.
