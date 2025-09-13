 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
Mamer um Kapitänin Betty Noel stehen in Käerjeng vor einer trügerischen Aufgabe
Mamer um Kapitänin Betty Noel stehen in Käerjeng vor einer trügerischen Aufgabe – Foto: Paul Krier (Archiv)

Damen: ein spannender 2.Spieltag steht an

Topduell zwischen Käerjeng und Mamer, Ell – Junglinster ebenfalls von Interesse

Düdelingen

Liga 1

Nachdem der 2.Spieltag in Liga 2 bereits am Donnerstag eingeläutet wurde und in Merl erstmals eine Frau eine 1.Männer-Mannschaft trainieren wird, bestätigt sich am Samstag die Vermutung, dass die neue Saison der Damen-Liga 1 so spannend wie selten werden dürfte. Klare Favoritinnen sind lediglich bei der Partie Racing – WMG auszumachen. Hesperingen trifft nach seiner Auftaktniederlage auf die sehr starken Rückkehrerinnen aus Bettemburg und Ell wird gegen ein schwer zu spielendes Junglinster versuchen, seine eigene Niederlage vom 1.Spieltag vergessen zu machen.

Die Young Girls Diekirch wurden am 1.Spieltag unter Wert geschlagen und bekommen es nun mit einem guten und ambitionierten FC Differdingen 03 zu tun, der leichte Vorteile genießen dürfte, seine Gastgeberinnen aber nicht unterschätzen darf. Das Topspiel bestreitet Aufsteiger und Leader Käerjeng gegen ein ebenfalls ambitioniertes Mamer.

Noël: „denke, dass beide Teams das Spiel mit der gleichen Einstellung angehen werden“

Mamers Kapitänin Betty Noël: „Was Samstag betrifft, denke ich, dass beide Teams das Spiel mit der gleichen Einstellung angehen werden, nämlich auf ihrem ersten Sieg aufzubauen. Obwohl Käerjeng ein Aufsteiger ist, wissen wir, dass sie über viel Qualität verfügen. Daher ist es für uns ein richtiges Erstligaspiel und keines ‚gegen einen Aufsteiger‘. Was die Liga angeht, ist es, abgesehen von Racing, das in einer anderen Liga spielt, in dieser Saison ziemlich offen, aber ich denke, es wird trotzdem zwei Geschwindigkeiten, sozusagen zwei Gruppen, geben.“

Am Samstag

Heute, 19:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
19:00
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
19:00
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
19:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
19:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
19:00
Unser Tipp: Heimsieg

Liga 2

Am Donnerstag

Do., 11.09.2025, 20:00 Uhr
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
2
2
Abpfiff

Am Samstag

Heute, 16:30 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
16:30live

Heute, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
19:00live

Liga 3

Im 1.Bezirk der 3.Liga gibt es bereits den ersten Rückzug vermelden: Mamer verliert mit 0:3 Forfait gegen Itzig und scheidet damit bereits aus der Saison aus.

Hinweis

Paul KrierAutor