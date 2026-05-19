Damen: Differdingen Vizemeister

Junglinster hatte die Ehre, auf dem legendären Thillenberg zu spielen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Liga 1

Titelgruppe

Rechtzeitig vor dem Pokalfinale (s.u.) hat Differdingen gegen Junglinster wieder in die Spur gefunden und sein erst zweites Spiel in den Playoffs gewonnen. Nach einem Heber über die Abwehr kam Turquet zum frühen 1:0 an den Ball (4.‘). Die Gastgeberinnen erarbeiteten sich bis zur Pause eine Vielzahl an Torchancen, ohne aber das 2:0 nachlegen zu können.

Gleich nach Wiederbeginn zeigten die Gäste ein anderes Gesicht, die Partie wurde offener, doch man scheiterte mehrmals an Hurbain. Dann hebelte ein hohes Zuspiel die Gästeabwehr aus und Tinoco erzielte das 2:0 (64.‘). Kurz darauf stand es 3:0 (71.‘). Junglinsters Schlussoffensive wurde mit einer schönen Geschichte gekrönt: Olivieri, die ihre Karriere beenden wird, gelang in ihrem letzten Spiel der Ehrentreffer (3:1, 90.‘+2)!