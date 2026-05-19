Damen: Differdingen Vizemeister

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Rechtzeitig vor dem Pokalfinale (s.u.) hat Differdingen gegen Junglinster wieder in die Spur gefunden und sein erst zweites Spiel in den Playoffs gewonnen. Nach einem Heber über die Abwehr kam Turquet zum frühen 1:0 an den Ball (4.‘). Die Gastgeberinnen erarbeiteten sich bis zur Pause eine Vielzahl an Torchancen, ohne aber das 2:0 nachlegen zu können.
Gleich nach Wiederbeginn zeigten die Gäste ein anderes Gesicht, die Partie wurde offener, doch man scheiterte mehrmals an Hurbain. Dann hebelte ein hohes Zuspiel die Gästeabwehr aus und Tinoco erzielte das 2:0 (64.‘). Kurz darauf stand es 3:0 (71.‘). Junglinsters Schlussoffensive wurde mit einer schönen Geschichte gekrönt: Olivieri, die ihre Karriere beenden wird, gelang in ihrem letzten Spiel der Ehrentreffer (3:1, 90.‘+2)!
Aus Junglinster war es dieser Trage die Information, das Daniel Kontz neuer Trainer der 1.Damen wird. Er kommt aus Fels und wird Nachfolger von Julien Turnau, der nicht beim FC Jeunesse bleiben wird.
Im zweiten Spiel konnte Hesperingen bei Racing nichts ausrichten, zu stark waren die Gastgeberinnen und alten und neuen Meisterinnen. Immerhin konnten die Gäste ihren Kasten fast eine Halbzeit lang sauber halten, das 1:0 fiel erst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Ein Doppelschlag Mitte der 2.Hälfte besiegelte dann Hesperingens Schicksal endgültig (2:0, 62.‘, 3:0, 63.‘), am Ende gewann Racing mit 4:0.
👉 Tabelle
Die Ergebnisse
In der 2.Liga bliebt es bis zum Schluss spannend, wer Tabellenzweiter werden würde. Da Leader und Aufsteiger Kehlen Rosport schlug und die Ent. Red Black/Steinsel nach zwischenzeitlichem Rückstand knapp mit 3:2 gegen Ell II gewinnen konnte, ist es die Spielgemeinschaft, die am Freitag in der Relegation gegen Käerjeng um einen Platz in der 1.Liga spielen wird.
👉 Tabelle
Die Ergebnisse
👉 1.Bezirk: Aufstiegsgruppe
👉 2.Bezirk: Aufstiegsgruppe
Liga 1 - Liga 2 am Freitag, den 22.Mai
Liga 2 - Liga 3 am Donnerstag, den 21.Mai
Anmerkung: bei Redaktionsschluss standen die Austragungsorte der in zwei bzw. drei Tagen stattfindenden Barrage-Spiel noch nicht fest. Unbestätigten Aussagen zufolge würde die Partie am Freitag in Kehlen ausgetragen, offiziell mitgeteilt wurde dies aber noch nicht.
Am Pfingstmontag, den 25.Mai in Strassen
Am 5.Juni spielen die FLF-Frauen in Louvain in der WM-Qualifikation gegen Belgien. Das Rückspiel findet am 9.Juni an der Escher „Grenz“ statt. Der Vorverkauf für jenes Heimspiel hat am Montag begonnen, Tickets können für 10 Euro über die Website der FLF bestellt werden. Der Eintritt für Jugendliche und Kinder unter vierzehn Jahren ist frei. Über die Website des belgischen Verbandes können auch Karten für das Auswärtsspiel bestellt werden.