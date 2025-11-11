Damen: Differdingen hält Racing in Schach

Liga 1 Spieltagsstatistiken

Da noch zwei Spiele der 8.Runde ausstehen, haben wir im Gegensatz zu sonst an dieser Stelle nur die wichtigsten Links aufgelistet:

Was am Wochenende los war

Dass Junglinster voraussichtlich leichtes Spiel gegen die Entente WMH haben würde, dürfte von vorneherein klar gewesen sein, entsprechend hoch fiel das Ergebnis aus. Jaeger war mit fünf Treffern beste Torschützin beim Kantersieg. Diekirch unterlag trotz ordentlicher Leistung mit 0:2 gegen Ell. Bei den Young Girls haperte es oft im letzten Drittel, Ell war aber lange ebenfalls nicht zwingend, profitierte aber von einer misslungenen Diekircher Abwehr, die Lambert zum 0:1 nutzte. Ein Kopfballtor derselben Spielerin noch vor dem Seitenwechsel brachte die Entscheidung zum späteren Endstand von 0:2.

Das Gipfeltreffen zwischen Differdingen und Racing bot vieles, nur keine Tore. Die auf Konter lauernden Gäste hatten dabei vor geschätzten rund 300 Zuschauern durchaus die eine oder andere gute Gelegenheit während Racing vor allem nach der Pause dominant auftrat und in der Schlussphase zahlreiche Abschlüsse hatte, aber über 90 Minuten geschaut seinen Meister in der hervorragenden Differdinger Torhüterin Pauline Hurbain fand, die ihren Kasten am Ende sauber halten konnte, sich ihre Wahl zur Spielerin des Spiels verdient hatte und somit das Rennen um Platz 1 offen halten konnte. Durch das Remis der beiden Topteams rückt Junglinster auf 4 Zähler an das Spitzenduo heran.

Estevez Garcia: „Wussten, dass Differdingen eine gute Torhüterin hat“

