Damen: Diekircher Achtungserfolg auf dem „Holleschbierg“

* Falls Torschützinnen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Racing ging früh im Anschluss an eine Ecke gegen Mamer in Führung (1:0, 6.‘) und legte bis zur Pause vier weitere Tore nach und zeigte dabei auch einiges an Flexibilität bei den Angriffen, die zu den Treffern führten. Erst Mitte der 2.Halbzeit versuchte Mamer etwas mehr aus dem Spiel heraus zu agieren, sollte sich in der Schlussphase dann aber doch noch zwei weitere Gegentore fangen. Mit dem gleichen Ergebnis fegte Ell Aufsteiger Käerjeng vom Platz, Serra und Morlot gelang dabei jeweils ein Doppelpack.

Gaasch: „unsere Fehler werden auf diesem Niveau sofort bestraft“

Wie schwer es im Moment für Käerjeng im Oberhaus ist wollten wir von Interimstrainer Romain Gaasch wissen: „Unser Kader ist relativ dünn besetzt. Von unseren Neuzugängen haben zwei entschieden, mit dem Fußball aufzuhören, eine andere fällt lange verletzt aus. Überhaupt waren wir in letzter Zeit mit vielen Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen geplagt. Daneben ist unsere Mannschaft sehr jung, sechs oder sieben sind erst sechzehn Jahre alt.

Und wenn einem dann auch noch die Führungsspielerinnen wie Andrade Machado oder Stibling ausfallen, dann wird es schwer. Mit Ausnahme des Spiels am Samstag in Ell spiegeln die Ergebnisse die Leistung nicht wider. Wir zeigen guten Fußball, doch unsere Fehler werden auf diesem Niveau sofort bestraft. Natürlich gehören wir nicht zu den Spitzenteams, doch seit dem Trainerwechsel ging ein Ruck durch die Mannschaft.“

Auch Differdingen siegt mit 7:0, dies bei der Entente WMH. Nähere Informationen zum Spiel bzw. zu den Torschützinnen lagen uns bei Redaktionsschluss leider nicht vor. Die Aufsteigerinnen aus Bettemburg lagen gegen Junglinster durch einen Treffer Mitte der 1.Halbzeit 1:0 zur Pause in Führung, doch ein Doppelschlag nach einer guten Stunde (1:1, 62.‘, 1:2, 63.‘) ließ das Ergebnis kippen, ein von Tiberi verwandelter Elfmeter machte den Deckel auf den Auswärtserfolg.

Einen bemerkenswerten Teilerfolg feierte Diekirch, das beim favorisierten Hesperingen zu einem 2:2 kam. Der FC Swift zeigte dabei einige technische Unzulänglichkeiten und Diekirch profitierte von Abwehrschwächen, um das 1:0 von Kohr auszugleichen. Auch nach dem 2:1 für Hesperingen gaben die Young Girls nicht auf und nach dem erneuten Ausgleich retteten die Gäste das Remis auch durch eine tolle Leistung von der von einer Verletzung zurückgekehrten Torhüterin Kremer über die Zeit.

Liga 2

👉 Elf der Woche

Liga 3

1.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

2.Bezirk

👉 die Ergebnisse

👉 zur Tabelle

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!