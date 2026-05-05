 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Damen: Diekirch mit Kantersieg zum Klassenerhalt

Hesperingen kann noch Zweiter werden! Bettemburg und Ell ziehen einsam ihre Runden

von Paul Krier · Heute, 09:31 Uhr · 0 Leser
Diekirch um Keeperin Natascha Kremer schaffte am Samstag den Klassenerhalt
Diekirch um Keeperin Natascha Kremer schaffte am Samstag den Klassenerhalt – Foto: Frank Gabel (Archiv)

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Bettemburg

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Liga 1

Titelgruppe

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Racing setzte sich nach gewonnenem Meistertitel erwartungsgemäß auch in Junglinster durch, dies mit 2:0 nach zwei Treffern in der 1.Halbzeit. Mit dem gleichen Ergebnis und einem Doppelpack von Kohr gewann Hesperingen mit 2:0 gegen Differdingen und rückt seinen Gästen damit zwei Spieltage vor Schluss auf die Pelle, für den FC Swift liegt jetzt sogar die Vizemeisterschaft in Reichweite!

Die Ergebnisse

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
0
2
Abpfiff

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
2
0
Abpfiff

Abstiegsgruppe

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Während Bettemburg durch ein Tor von Pollastro knapp mit 1:0 in Mamer in der Abstiegsgruppe gewinnen konnte, fegte der Drittletzte Diekirch den Vorletzten Käerjeng im entscheidenden Spiel mit 8:0 vom Platz und hat den Klassenerhalt einen Spieltag vor Schluss sicher. Jeweils vier Treffer vor und nach der Pause erzielten die Young Girls, Costa und Kneip gelang dabei ein Doppelpack.

Schartz: „hatten die ganze Woche akribisch gearbeitet“

„Wir haben unseren Job erledigt, von daher können wir beruhigt unsere letzte Begegnung spielen und die nächste Saison planen und schauen, wie es weitergeht. Wir hatten die ganze Woche akribisch und an den Details gearbeitet, um deutlich zu machen, wo wir hingehören“ so der aktuell Co- und künftige Diekircher Cheftrainer Christian Schartz gegenüber FuPa. Noch höher gewann der SC ELL bei der Entente WMH, 11:0 für die Gäste stand es nach 90 Minuten. Ganz sechs Tore erzielte Emy Raty bei diesem Kantersieg!

Die Ergebnisse

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
0
1
Abpfiff

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
8
0
Abpfiff

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
SC Ell
SC EllEll
0
11
Abpfiff

Liga 2

Aufstiegsgruppe

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Die Ergebnisse

Sa., 02.05.2026, 18:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
1
3

👉 Fotogalerie

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
0
2
Abpfiff

Abstiegsgruppe

👉 Tabelle

👉 Elf der Woche

Die Ergebnisse

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
2
4
Abpfiff

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
6
2
Abpfiff

Sa., 02.05.2026, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
1
8
Abpfiff

Liga 3

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