Damen: Diekirch mit Kantersieg zum Klassenerhalt

Abstiegsgruppe

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Während Bettemburg durch ein Tor von Pollastro knapp mit 1:0 in Mamer in der Abstiegsgruppe gewinnen konnte, fegte der Drittletzte Diekirch den Vorletzten Käerjeng im entscheidenden Spiel mit 8:0 vom Platz und hat den Klassenerhalt einen Spieltag vor Schluss sicher. Jeweils vier Treffer vor und nach der Pause erzielten die Young Girls, Costa und Kneip gelang dabei ein Doppelpack.

Schartz: „hatten die ganze Woche akribisch gearbeitet“

„Wir haben unseren Job erledigt, von daher können wir beruhigt unsere letzte Begegnung spielen und die nächste Saison planen und schauen, wie es weitergeht. Wir hatten die ganze Woche akribisch und an den Details gearbeitet, um deutlich zu machen, wo wir hingehören“ so der aktuell Co- und künftige Diekircher Cheftrainer Christian Schartz gegenüber FuPa. Noch höher gewann der SC ELL bei der Entente WMH, 11:0 für die Gäste stand es nach 90 Minuten. Ganz sechs Tore erzielte Emy Raty bei diesem Kantersieg!

Die Ergebnisse