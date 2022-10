Damen: Diekirch – Mamer ragt am Samstag heraus Liga 1: Ell und Racing ebenfalls gefordert +++ Liga 2: gleich zwei Topspiele +++ Liga 3: Spitzenspiel in Steinsel

Liga 1

Spitzenreiter Ell bekommt es im Oberhaus der Frauen mit einer „neuen“ Entente WMG zu tun, die weiter auf der Suche nach sich selbst ist. Entsprechend gilt das Team von Trainer Wilwerding am Samstag als Favorit. Enger zugehen könnte es dagegen in Diekirch, wo die Hausdamen nach ihrem ersten und überraschenden Punktverlust am vergangenen Wochenende in Pfaffenthal auf Mamer treffen, das um den Titel mitspielen möchte. Beide liegen zum jetzigen Zeitpunkt punktgleich auf den Rängen 2 und 4, wodurch die Partie den Charakter eines Spitzenspiels bekommt. Die etwas besser besetzte Gäste-Elf wird voraussichtlich die etwas besseren Karten auf den Sieg besitzen.

Wie Mertert-Wasserbillig dem SC Bettemburg ein Bein stellen will, ist eine Frage, auf die man schwerlich eine Antwort findet. Einen solchen Plan verfolgt aber dem Vernehmen nach Aufsteiger Differdingen – ob man sich aber gegen die Double-Gewinnerinnen von Racing da nicht selbst überschätzt, denn alles andere als ein Erfolg der Hauptstädterinnen wäre eine Überraschung. Die Partie zwischen Wintger-Wiltz und und Pfaffenthal-Weimerskirch wurde wegen der Qualifikation der U17-Nationalmannschaft und jeweils einer Abstellung pro Club auf den 19.Oktober verlegt.

Am Samstag