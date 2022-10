Damen: die Spreu trennt sich vom Weizen Liga1: Favoriten siegreich +++ Liga 2: kein Schiedsrichter bei Käerjeng – Fels +++ Liga 3: Steinsel weiter top

Nicht den Hauch einer Chance hatte die Ent. Wintger-Wiltz in Mamer und bekam vor allem Amy Thompson nicht in den Griff. Die Nationalstürmerin traf am Samstag nicht weniger als sieben Mal, ein doppelter Hattrick+ sozusagen. Sah das Ergebnis beim 3-0 zur Pause für die Gäste noch einigermaßen erträglich aus, so geriet man ab einer knappen Stunde Spiel komplett unter die Räder. Marques Abreu erzielte in der Schlussphase immerhin den Ehrentreffer in einer einseitigen Partie.