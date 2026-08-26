Damen: die Spielpläne sind da!

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Nachdem vergangene Woche die Generalkalender der Damen und Herren-Reserven veröffentlicht wurden, stellte sich die Frage nach den Spielplänen beider Kategorien.

Die der Damen wurden soeben veröffentlicht, die entsprechenden Downloads findet ihr hier unten. Der erste Spieltag bei den Frauen ist für den 12. September geplant, an welchem Double-Gewinner Racing auf ein ambitioniertes Hesperingen trifft. Die Spielpläne werden dieser Tage in das FuPa-System einpflegt.

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Die Meisterschaft bei den Reserven der Männer beginnt in Ligen mit zwölf Mannschaften am Wochenende des 13. September, eine Woche zuvor findet die Pokalvorrunde statt. FuPa hat zu diesen beim Verband nachgefragt. „Wir arbeiten daran“ hieß es am Mittwoch von Seiten der FLF, wo man hofft, dass man sie noch in dieser Woche fertigbekomme.