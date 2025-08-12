Damen des TuS Altenrath wollen 2025/2026 oben mitspielen

Auf eine starke Saison hofft der TuS Altenrath, die Spielerinnen um Trainer Frank Klöppel gehen ambitioniert ins Rennen um die vordersten Plätze. Sie spielen ihre zweite Saison in der Heide.
Ein Großteil des Teams war 2024 vom SV Lohmar zum TuS gewechselt, andere Spielerinnen schlossen sich der Mannschaft an. Die erste Saisonhälfte war noch von unnötigen Niederlagen geprägt, fehlende Auswechselspielerinnen aufgrund eines knappen Kaders und ein uneingespieltes Team waren die Hauptprobleme.
Dadurch kassierten die Kickerinnen viele Gegentore, der Offensive mangelte es an Durchschlagskraft. Mit der Zeit fand die Mannschaft aber in ihren Rhythmus, revanchierte sich beispielsweise im Rückspiel gegen Hertha Rheidt mit 4:1, wohingegen das Hinspiel noch 1:5 verloren ging.
Ganz einfache Ziele in der neuen Saison: Mehr Tore, weniger Gegentore
Auf die schnellen Torjägerinnen Laura Eschmann und Nina Baumeister ist nach wie vor Verlass. Nele Knauff im Tor ist seit dem Frühjahr dabei und hat schon auf diversen Plätzen der Region gestanden. Teamgeist und Einsatzbereitschaft sind die großen Stärken der Mannschaft. Sie sammelte wichtige Erfahrung, die Entwicklung stimmt.
In der kommenden Saison möchten die Altenrather Frauen souveräner auftreten, um weiter oben landen als auf Platz 5, ebenso eine bessere Tordifferenz erzielen – denn die war zuletzt negativ. Helfen sollen dabei eine bessere Kommunikation auf dem Platz und eine taktische Flexibilität. Das Team soll weiter zusammenwachsen.
Das könnte schwierig werden, denn mindestens zwei Spielerinnen werden ab dem Herbst wegen Auslandsaufenthalten fehlen. Deswegen hoffen die Altenrather Damen weiter auf Zuwachs. Zum Saisonstart reisen sie zum Absteiger SV Eitorf, bevor sie es in der Heide mit der zweiten Mannschaft von Rot-Weiß Hütte zu tun bekommen.