Die Altenrather Damen hoffen auf Verstärkung, denn in der vergangenen Saison mussten viele von ihnen aufgrund fehlender Wechselmöglichkeiten 90 Minuten durchspielen. – Foto: Marius Fuhrmann

Damen des TuS Altenrath wollen 2025/2026 oben mitspielen

Auf eine starke Saison hofft der TuS Altenrath, die Spielerinnen um Trainer Frank Klöppel gehen ambitioniert ins Rennen um die vordersten Plätze. Sie spielen ihre zweite Saison in der Heide. Ein Großteil des Teams war 2024 vom SV Lohmar zum TuS gewechselt, andere Spielerinnen schlossen sich der Mannschaft an. Die erste Saisonhälfte war noch von unnötigen Niederlagen geprägt, fehlende Auswechselspielerinnen aufgrund eines knappen Kaders und ein uneingespieltes Team waren die Hauptprobleme.

Nele Bölkow (l.) ist seit April spielberechtigt, Laura Eschmann führt die Damen auch in der neuen Saison als Kapitänin aufs Feld. – Foto: Marius Fuhrmann

Dadurch kassierten die Kickerinnen viele Gegentore, der Offensive mangelte es an Durchschlagskraft. Mit der Zeit fand die Mannschaft aber in ihren Rhythmus, revanchierte sich beispielsweise im Rückspiel gegen Hertha Rheidt mit 4:1, wohingegen das Hinspiel noch 1:5 verloren ging. Ganz einfache Ziele in der neuen Saison: Mehr Tore, weniger Gegentore

Auf die schnellen Torjägerinnen Laura Eschmann und Nina Baumeister ist nach wie vor Verlass. Nele Knauff im Tor ist seit dem Frühjahr dabei und hat schon auf diversen Plätzen der Region gestanden. Teamgeist und Einsatzbereitschaft sind die großen Stärken der Mannschaft. Sie sammelte wichtige Erfahrung, die Entwicklung stimmt.

Nele Knauff verstärkt das Team seit dem Frühjahr als erfahrene Torhüterin. – Foto: Marius Fuhrmann