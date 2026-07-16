Damen des SSV Berzdorf begrüßen Kostas Zorbas als neuen Cheftrainer von Peter Kerp · Gestern, 21:57 Uhr · 0 Leser

Die Damenmannschaft des SSV Berzdorf hat die Weichen für die kommende Saison gestellt: Kostas Zorbas übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers unserer Landesliga-Mannschaft.

Bereits nach den ersten Gesprächen und Trainingseinheiten war klar, dass die Chemie stimmt. Sowohl die Mannschaft als auch die Verantwortlichen des Vereins waren schnell von Kostas überzeugt. Seine offene Art, seine fußballerische Kompetenz und seine klare Vorstellung von modernem Fußball haben auf Anhieb einen positiven Eindruck hinterlassen. Ebenso war für Kostas schnell klar, dass der SSV Berzdorf mit seinem familiären Umfeld, dem starken Zusammenhalt und den sportlichen Ambitionen genau die richtige Aufgabe für ihn ist. Sportlich blickt die Mannschaft auf eine vielversprechende Saison. Der Kern des Teams bleibt zusammen, was die hervorragende Stimmung und den großen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft unterstreicht. Mit lediglich zwei Abgängen fällt die Fluktuation erfreulich gering aus. Gleichzeitig freuen wir uns über vier Neuzugänge, die unseren Kader verstärken und zusätzliche Qualität sowie neue Impulse mitbringen.

Unser sportlicher Leiter Peter J. Kerp freut sich über die gelungene Verpflichtung: „Mit Kostas haben wir genau den Trainer gefunden, den wir für die Weiterentwicklung unserer Damenmannschaft gesucht haben. Besonders gefreut hat uns, wie schnell sowohl die Mannschaft als auch der Verein von ihm überzeugt waren. Diese gegenseitige Wertschätzung ist eine hervorragende Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Dass wir den Großteil unseres Kaders halten konnten und gleichzeitig vier neue Spielerinnen begrüßen dürfen, zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.“