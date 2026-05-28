Damen des SC Pöcking kehren in Bezirksliga zurück

Feier nach dem letzten Heimspiel: Die Fußballerinnen des SC Pöcking-Possenhofen steigen als Meister auf. – Foto: Andrea Jaksch

Die Fußballerinnen des SC Pöcking-Possenhofen sind Meister der Kreisliga 2. Torschützenkönigin Magdalena Hloschek kam vom FC Bayern München zurück.

Die Fußballerinnen des SC Pöcking-Possenhofen sind zurück in der Bezirksliga – das steht bereits seit Anfang Mai fest. Bislang ohne eine einzige Niederlage und mit großem Vorsprung auf die Konkurrenz haben sich die SCPP-Damen heuer zum Meister in der Kreisliga 2 gekrönt. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, sagt Cheftrainer Fabian Resch nach dem gelungenen Aufstieg. Infolge des Abstiegs im Jahr 2023 hatten die Pöckingerinnen zuletzt zwei Spielzeiten lang vergeblich versucht, in die Bezirksliga zurückzukehren. Im Vorjahr reichte es nur zu Platz vier, in der Saison 2023/24 hatte immerhin Rang drei zu Buche gestanden.

„In den letzten Jahren ist vieles zu Bruch gegangen. Wir wollten unbedingt wieder hoch“, betont Vereinspräsident Ismail Yilmaz, der zugleich als Sportlicher Leiter der Damen fungiert. Schon im Sommer war daher klar: Aller guten Dinge sollen drei sein – heuer sollte der Coup endlich gelingen.

Für das große Ziel hatte sich der SCPP im Sommer auch personell namhaft verstärkt. Gemeinsam mit Helena Kirschnek, die sich jedoch vor Saisonstart schwer verletzte, kehrte auch die talentierte Nachwuchsstürmerin Magdalena Hloschek vom FC Bayern München zurück zu ihrem Jugendklub. Beim amtierenden deutschen Meister blickt die inzwischen 18-Jährige sogar auf Einsätze für die zweite Mannschaft in der 2. Frauen-Bundesliga zurück – Qualität, die in der Kreisliga ihresgleichen sucht. „Mit diesem Kader war klar, dass wir vorne mitspielen müssen“, so Yilmaz. Mit 21 Toren in zwölf Einsätzen avancierte Hloschek zur Torschützenkönigin der Kreisliga 2 und trug einen großen Teil zur ungefährdeten Meisterschaft bei.

Mit Blick auf die Bezirksliga sieht Yilmaz dennoch weiter Luft nach oben bei seiner Nachbarin in Pöcking: „Bislang konnte sie ihre Gegenspielerinnen umlaufen wie Fahnenstangen, das wird aber nicht immer so bleiben. Sie muss ihre Mitspielerinnen dann etwas mehr einbeziehen.“ Bezüglich der Teamchemie mache er sich aber auch in Zukunft keine Sorgen, schließlich bestehe eine gute Mischung aus „gestandenen Bezirksliga-Spielerinnen“ und „jungen Wilden“, die in den letzten beiden Jahren aus der B-Jugend aufgerückt waren. „Wir sind bereit für die Bezirksliga“, sagt Yilmaz. „Trotzdem suchen wir noch den einen oder anderen Neuzugang.“ kd