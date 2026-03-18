 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Damen: der 14.Spieltag wird nachgeholt

Wegweisende Partien in Hesperingen und Bettemburg, Mamer, Junglinster und Racing favorisiert

von Paul Krier · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Nicole Seidl

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Liga 1

Am Mittwochabend wird die Damen-Liga 1 „geupdated“. Der 14.Spieltag wird mit zwei spannenden und drei vermutlich weniger spannenden Duellen nachgeholt. Diekirch spielt bei Racing, um weiter zusammenzuwachsen. Man möchte das eigene Team bei solch fast aussichtslosen Unterfangen trotzdem weiterbringen. Ebenfalls klar verteilt dürften die Rollen in Junglinster sein, das als Tabellendritter gegen den Vorletzten Käerjeng einen Sieg fest eingeplant hat. Ein solcher wäre mit Blick auf die Konkurrenz auch wichtig.

Hesperingen (5., 25 Punkte) empfängt nämlich Tabellennachbar Ell (4., 27). Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel zweier Teams, die zuletzt gute Ergebnisse ablieferten. Mamer sollte bei der Entente WMH über die klar besseren Karten verfügen. Für Trainer Adrien Daniele wird es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Interessant kommt die Partie Bettemburg Differdingen daher. Zwar dürften die Gäste favorisiert sein, doch der SCB ist seit sieben Spielen ungeschlagen und könnte seine Hoffnungen auf einen Platz unter den besten vier im Falle eines Heimsieges untermauern.

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
20:00
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 20:00 Uhr
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
20:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Heute, 20:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
SC Ell
SC EllEll
20:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 20:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
20:00
Unser Tipp: Heimsieg

Liga 2

Am Mittwoch

Nachholspiele des 14.Spieltags

Heute, 20:00 Uhr
Ent. AS Red Black/Steinsel
Ent. AS Red Black/SteinselEnt. AS Red Black/Steinsel
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
20:00live

Liga 3

Am Mittwoch

Vorverlegte Partie des 17.Spieltags

Heute, 20:00 Uhr
Ent. Wintger/Ulflingen
Ent. Wintger/UlflingenEnt. Wintger/Ulflingen
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
20:00

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