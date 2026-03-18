Damen: der 14.Spieltag wird nachgeholt

Symbolbild – Foto: Nicole Seidl

Liga 1

Am Mittwochabend wird die Damen-Liga 1 „geupdated“. Der 14.Spieltag wird mit zwei spannenden und drei vermutlich weniger spannenden Duellen nachgeholt. Diekirch spielt bei Racing, um weiter zusammenzuwachsen. Man möchte das eigene Team bei solch fast aussichtslosen Unterfangen trotzdem weiterbringen. Ebenfalls klar verteilt dürften die Rollen in Junglinster sein, das als Tabellendritter gegen den Vorletzten Käerjeng einen Sieg fest eingeplant hat. Ein solcher wäre mit Blick auf die Konkurrenz auch wichtig.

Hesperingen (5., 25 Punkte) empfängt nämlich Tabellennachbar Ell (4., 27). Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel zweier Teams, die zuletzt gute Ergebnisse ablieferten. Mamer sollte bei der Entente WMH über die klar besseren Karten verfügen. Für Trainer Adrien Daniele wird es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Interessant kommt die Partie Bettemburg – Differdingen daher. Zwar dürften die Gäste favorisiert sein, doch der SCB ist seit sieben Spielen ungeschlagen und könnte seine Hoffnungen auf einen Platz unter den besten vier im Falle eines Heimsieges untermauern.