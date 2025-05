Damen: Dan Santos gibt Kader für Länderspiele bekannt

„Der Kader ist offensiv ausgerichtet, weil wir beide Spiele gewinnen wollen. Zwei Unentschieden würden zwar reichen, doch man soll nicht auf ein Remis spielen“ so Trainer Dan Santos. Auf die Frage zu einer eventuellen neuen Rangordnung auf der Position der Torhüterin meinte Santos, dass die Entscheidung, wer das Tor im ersten Spiel hüten wird, am Vorabend der Partie getroffen wird. Alle seien fit und „die Spielerinnen wissen, um was es geht.“

Nämlich um den Aufstieg: „Wir haben ein Ticket für die Liga B zu gewinnen und wir wollen Erster bleiben. Fußballerisch sind wir die beste Mannschaft der Gruppe, doch wir können uns keine Geschenke erwarten.“ Damit der Grundstein dafür bereits im Heimspiel gegen Armenien gelegt werden kann, richtete man einen Appell an die Fans, zur Partie nach Beggen zu kommen, wo gespielt wird, da man wegen eines Festivals nicht wie gewohnt in Esch antreten kann. Die Parkplatzsituation in der Dunant-Strasse sei ebenfalls gut, wie erklärt wurde und „es finden an dem Tag keine anderen Spiele statt.“

Wenig begeistert ist Santos dagegen über die Anstosszeit der letzten Partie in Kasachstan. Wenn aufgrund einer Entscheidung der UEFA alle Partien um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit angepfiffen werden müssen, wird es in Kasachstan bereits 22 Uhr sein. Die Reise ist ebenfalls eine Herausforderung. Da Fitnesstrainer Rutare vor kurzem aber vor Ort weilte, erhielt man wichtiges Feedback zur Akklimatisierung.

Der Kader

Tor: Jung, Oberweis, Schlimé

Abwehr: Barbosa, Cherkane, Dos Santos, Kremer, Machado, Mateus

Mittelfeld: Estevez Garcia, Kocan, Konsbruck, Lavinas, Miller, Miny, Schmit C., Schmit L.

Angriff: Alves, Dietrich, Jorge Caroline, Jorge Charlie, Lourenco, Thompson, Villegas