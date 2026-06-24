 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Damen: Correia und Zirbes als Nationaltrainer bestätigt

Duo bleibt bis 2028 an der Spitze der „Rout Léiwinnen“

von Paul Krier · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
Cristina Correia wurde neben Daniel Zirbs als Frauen-Nationaltrainerin bestätigt
Cristina Correia wurde neben Daniel Zirbs als Frauen-Nationaltrainerin bestätigt – Foto: paul@lsn.sarl

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Wie die FLF am Mittwoch in einem Presseschreiben mitteilt (s.u.), werden die beiden Trainer der Frauen-Nationalmannschaft, Cristina Correia und Daniel Zirbes, auch für die kommenden beiden Saisons in der Verantwortung bleiben.

Bis nach der Kampagne 2027-2028 werden beide die „Rout Léiwinnen“ weiter betreuen, nachdem sie während der Anfang Juni zu Ende gegangenen Kampagne als Nachfolger von Dan Santos übernommen hatten.

Weiter teilte der luxemburgische Fussballverband mit, dass Zirbes den Posten des Koordinators der internationalen Abteilung der Frauen innerhalb der FLF bekleiden wird.

Die Pressemitteilung