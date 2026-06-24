Damen: Correia und Zirbes als Nationaltrainer bestätigt

Cristina Correia wurde neben Daniel Zirbs als Frauen-Nationaltrainerin bestätigt – Foto: paul@lsn.sarl

Wie die FLF am Mittwoch in einem Presseschreiben mitteilt (s.u.), werden die beiden Trainer der Frauen-Nationalmannschaft, Cristina Correia und Daniel Zirbes, auch für die kommenden beiden Saisons in der Verantwortung bleiben.

Bis nach der Kampagne 2027-2028 werden beide die „Rout Léiwinnen“ weiter betreuen, nachdem sie während der Anfang Juni zu Ende gegangenen Kampagne als Nachfolger von Dan Santos übernommen hatten.