Damen: Correia und Zirbes als Nationaltrainer bestätigt

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion
🎖️ Bewerten Sie uns auf Google
📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp
Wie die FLF am Mittwoch in einem Presseschreiben mitteilt (s.u.), werden die beiden Trainer der Frauen-Nationalmannschaft, Cristina Correia und Daniel Zirbes, auch für die kommenden beiden Saisons in der Verantwortung bleiben.
Bis nach der Kampagne 2027-2028 werden beide die „Rout Léiwinnen“ weiter betreuen, nachdem sie während der Anfang Juni zu Ende gegangenen Kampagne als Nachfolger von Dan Santos übernommen hatten.
Weiter teilte der luxemburgische Fussballverband mit, dass Zirbes den Posten des Koordinators der internationalen Abteilung der Frauen innerhalb der FLF bekleiden wird.