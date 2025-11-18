Damen: alles über das Geschehen am Samstag

Was am Wochenende los war

Der Samstag war der Tag der Dreierpacks. In jedem Spiel erzielte eine Spielerin drei Tore und sicherte somit auch die drei Punkte für ihre jeweilige Mannschaft.

Kommen wir zu den Spielen, keine Probleme hatte Bettemburg beim Auswärtsspiel gegen die Entente WMH. Satte 9 Tore erzielte man als Aufsteiger gegen das Schlusslicht der Liga, 3 von den 9 Treffern gingen auf das Konto von Pollastro. Racing hatte mehr Probleme als ihnen wohl Lieb war, war man nach über einer Stunde im Heimspiel gegen Junglinster noch immer in Rückstand. Nach dem Ausgleich von Boissou sah Gästespielerin Veloso nur wenige Momente später die Gelb-Rote Karte. In der Schlussphase war es dann das Spiel der Jorge Magalhaes, nicht weniger als einen lupenreinen Hattrick erzielte sie und sorgte somit für den 8. Sieg im 9. Spiel. Einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf feierte Diekirch zu Hause gegen Käerjeng. War es zur Pause noch ein enges und spannendes Spiel beim Stand von 2:1 für die Gastgeberinnen, sorgten die Young Girls aus Diekirch in der Schlussphase für klare Verhältnisse. Nach einem Doppelpack in der ersten Halbzeit, netzte Lourenco noch ihren persönlichen dritten Treffer in der 87. Minute. Mit einem Erfolg im Heimspiel über Mamer, blieb Ell am Spitzenduo dran. Überragende Akteurin war, mal wieder, Emy Raty. Mit drei eigenen Treffern erhöhte sie ihr persönliches Torekonto auf 16 Buden. Ein Duell des Wiedersehens gab es für einige Spielerinnen von Differdingen in Hesperingen, es war aber kein schönes Wiedersehen. Hesperingen war die bessere Mannschaft und hinter einem Dreierpack der Unterschiedsspielerin Kohr, siegte man am Ende verdient mit 3:0. Auch eine Gelb-Rote Karte gegen Grusczynski von Heserpingen beim Stand von 2:0 änderte nichts am Spielverlauf. Mit diesem Erfolg bleibt Hesperingen am Spitzenquartett dran während Differdingen die erste Niederlage verkraften muss.

Alain Goblet, Koordinator für den Frauenbereich beim FC Differdingen am Sonntag zum Spiel, dem bisherigen Saisonverlauf und den Zielen: „Wir stehen ganz am Anfang eines langfristigen Projekts, und natürlich war die Niederlage gegen Hesperange unsere erste richtige Enttäuschung in dieser Saison. Verlieren ist nie schön, aber das Ergebnis allein ist nicht das, was mich am meisten beschäftigt. Wichtiger war die Art und Weise, wie wir in dieses Spiel gegangen sind. Hesperange hatte die richtige Einstellung und damit auch verdient gewonnen. Jetzt liegt es an der Mannschaft zu zeigen, dass sie aus diesen Fehlern gelernt hat. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass ich das Saisonfazit nicht ausschließlich auf die Resultate unserer Damen 1 stütze. Wir haben auch eine Damen 2 Mannschaft, die mit ihren Mitteln sehr kämpferisch auftritt und sich stetig weiterentwickelt. Und auch im Jugendbereich machen unsere Mädchen enorme Fortschritte. Parallel dazu kommen immer mehr junge Spielerinnen zum Verein, was zeigt, dass das Projekt lebt und wächst. All diese Aspekte, die Entwicklung der Jugend, die Arbeit beider Damenmannschaften, der stetige Zulauf an Spielerinnen, gehören zum Gesamtbild. Das ist es, was unser Saisonfazit letztlich prägen wird. Bisher bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung und damit fällt das Fazit positiv aus.

1991 habe ich meinen Wechsel vollzogen und bin zu den Red Boys Differdingen gekommen. Seit diesem Moment ist der Verein tief in meinem Herzen verankert, so wie bei vielen ehemaligen Spielern übrigens auch. Als man mir im Sommer angeboten hat, die Rolle des Koordinators für den Frauenbereich zu übernehmen, habe ich keine Sekunde gezögert. Vor allem, weil von Anfang an klar war, dass die Ambition besteht, eine wirklich starke und gut strukturierte Frauenabteilung aufzubauen. Da ich selbst Fußball gespielt habe, über viele Jahre Hochleistungssportler betreut habe und der Austausch von Erfahrungen für mich immer eine große Bedeutung hatte, habe ich mich sofort bereit gefühlt, diese Herausforderung anzunehmen. Meine Ziele beschränken sich nicht nur auf den rein sportlichen Bereich. Mir ist es genauso wichtig, alles rund um das Team weiterzuentwickeln: die administrativen Strukturen, die interne und externe Kommunikation, das Erscheinungsbild des Vereins sowie das Wohlbefinden aller Menschen, die innerhalb oder rund um die Frauenabteilung aktiv sind, sei es die Spielerinnen selbst, ihre Eltern, die Trainer, die Sponsoren, usw. Gerade im Frauenfußball, einer Sportart, die sich rasant weiterentwickelt, ist es entscheidend, ein stabiles und positives Umfeld zu schaffen. Mein Anspruch ist es, dazu beizutragen, dass wir gemeinsam etwas Nachhaltiges aufbauen, auf das alle Beteiligten stolz sein können.“

