Damelang verlässt Viktoria Berlin - Türkiyemspor holt neuen Trainer

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

22.05. +++ Damelang verlässt Viktoria Richtung Halle

Julien Damelang verlässt den FC Viktoria Berlin in diesem Sommer und schließt sich dem Ligakontrahenten Hallescher FC an. Beim Vizemeister der Regionalliga Nordost unterschreibt er einen Vertrag bis 2027. In der nun abgelaufenen Saison schoss der 21-Jährige vier Tore und legte drei weitere auf.