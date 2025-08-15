"Damals wollten wir ihn..."

„Zwei Pflichtspiele, zwei Siege ist ein guter Saisonstart. Allerdings haben wir noch viel Potential, welches wir im Verlaufe der Saison immer weiter auf den Platz bringen werden“, sagt Mittelfeldmotor Tony Müller selbstbewusst. Mit diesem Rückenwind empfängt Suhl am Samstag den SV 09 Arnstadt im Thüringenpokal – und trifft auf einen Gegner mit reichlich Erfahrung...

Für Müller sind solche Spiele nichts Neues: Mit Martinroda und Mecklenburg Schwerin stand der heute 23-Jährige selbst schon in der Oberliga auf dem Platz. Fast hätte ihn sein Weg sogar nach Arnstadt geführt. „Tony kenne ich und schätze ich“, verrät Arnstadt-Coach Martin Hauswald. „Damals war er Thema in meiner ersten Amtszeit, und wir wollten ihn nach Arnstadt holen. Das hat nicht geklappt. Jetzt sehen wir uns am Samstag auf dem Feld.“

Doch diese persönliche Verbindung zählt am Wochenende nicht. Arnstadt reist als gestandener Verbandsligist und Favorit an, nimmt den Aufsteiger aber sehr ernst. „Ich erwarte einen Gegner, der Selbstvertrauen hat nach dem guten Saisonstart. Wir haben großen Respekt und werden höllisch aufpassen. Es wird ein schweres Stück Arbeit, mindestens so hart wie zuletzt in Schleiz. Nur weil sie ein Aufsteiger sind, werden wir sie definitiv nicht unterschätzen“, betont Hauswald.