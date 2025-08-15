"Damals wollten wir ihn..."

„Zwei Pflichtspiele, zwei Siege ist ein guter Saisonstart. Allerdings haben wir noch viel Potential, welches wir im Verlaufe der Saison immer weiter auf den Platz bringen werden“, sagt Mittelfeldmotor Tony Müller selbstbewusst. Mit diesem Rückenwind empfängt Suhl am Samstag den SV 09 Arnstadt im Thüringenpokal – und trifft auf einen Gegner mit reichlich Erfahrung...
Doch diese persönliche Verbindung zählt am Wochenende nicht. Arnstadt reist als gestandener Verbandsligist und Favorit an, nimmt den Aufsteiger aber sehr ernst. „Ich erwarte einen Gegner, der Selbstvertrauen hat nach dem guten Saisonstart. Wir haben großen Respekt und werden höllisch aufpassen. Es wird ein schweres Stück Arbeit, mindestens so hart wie zuletzt in Schleiz. Nur weil sie ein Aufsteiger sind, werden wir sie definitiv nicht unterschätzen“, betont Hauswald.
Für Müller ist die Partie eine Chance, ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen: „Das Spiel gegen Arnstadt ist eine weitere Möglichkeit zu zeigen, dass wir auf diesem Niveau spielen können. Und das liegt nur an uns.“ Der Kontakt zu Spielern des Gegners reißt dabei nicht ab – sein Freund Janes Grünert hatte vor der ersten Runde sogar mitgefiebert, dass Suhl gegen Gotha gewinnt. Apropos Grünert: Der Flügelspieler war zuletzt in Schleiz der gefeierte Held, als er mit einem Solo in der Nachspielzeit den Arnstädter Auftaktsieg (1:0) sicherte. „Seine Stärken kenne ich natürlich“, sagt Müller – und wird seine Mitspieler warnen, damit sich so ein spätes Glücksmoment für den Gegner nicht wiederholt.
Wenn am Feldberg angepfiffen wird, geht es für beide Teams nicht nur um den Einzug in die nächste Runde, sondern auch darum, ein frühes Ausrufezeichen im Pokal zu setzen – der eine als Favorit, der andere als ehrgeiziger Neuling mit großen Ambitionen.