Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit nutzen, um jeden Tag einen Verein aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Den Anfang macht der Heteborner SV aus dem Salzlandkreis, der den Fußball vor einigen Jahren in den Ort zurückgebracht hat.

Die Frage nach dem Aufstieg hatte sich beim Heteborner SV im Sommer nicht gestellt. Weil der SC Seeland II als Tabellenzweiter auf den Schritt aus der 2. Kreisklasse in die 1. Kreisklasse des KFV Salzlandkreis verzichtet hatte, nahm der Rangdritte das Recht gerne wahr. "Wir sind eine junge Mannschaft, wir haben noch ein bisschen was vor", sagt Nick Nieter mit einem Schmunzeln.

Im Sommer 2022 aber kehrte der Fußball nach Heteborn zurück. "Damals hatte es mit einem größeren Freundeskreis angefangen", erzählt Nick Nieter: "Heute haben wir auf dem Papier 37 Spieler, selbst zu den Auswärtsspielen fahren wir regelmäßig mit 17 oder 18 Mann." Eine Entwicklung, die alles andere als selbstverständlich ist: "Über Freunde und Freunde von Freunden kamen immer mehr Spieler dazu."

Vor ein paar Jahren hatte es in Heteborn noch ganz anders ausgesehen. Nach dem Start der Saison 2018/19 mussten die C-Junioren, bei denen Nieter damals kickte, aus dem Spielbetrieb genommen werden, weil die Spielers fehlten. Nach der Saison 2019/20 verschwand auch der Männerfußball aufgrund von Personalmangels aus dem 350-Einwohner-Ort.

Neustart des Heteborner SV wird ein voller Erfolg

Viele von ihnen sind - so wie der 21-jährige Nieter - noch ganz jung. "Wir haben aber auch einige im Team, die schon früher hier gespielt haben", erzählt der Linksverteidiger. So wie Defensivspieler Stephan Faßhauer, so wie Angreifer Dustin Fleck, so wie Mittelfeldspieler Sebastian Nebe. Oder so wie Rene Vatterott, der vor dem Rückzug wie heute als Coach an der Seitenlinie steht. "Sein Vater war damals sogar ein Gründungsmitglied des Vereins", berichtet Nieter.

Der Fußball jedenfalls ist nach dem Rückzug 2020 längst zurück in Heteborn - und dort wieder etabliert. "Wir merken, dass wir im Ort gut angenommen werden", erklärt Nieter. Auch wenn die meisten der Aktiven gar nicht aus Heteborn, sondern aus den benachbarten Orten stammen. "Trotzdem geben wir alles für den Verein und kommen dort zusammen", betont Nieter.

Die Kreisliga soll perspektivisch ein Ziel werden

Und wenn es nach den Aktiven - und vor allem nach den Jüngeren in der Mannschaft geht - soll die 1. Kreisklasse noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Für das erste Jahr nach dem Aufstieg hatte sich der Heteborner SV, aktuell auf Tabellenplatz sieben, den Klassenerhalt vorgenommen. "Wir würden aber in den nächsten Jahren schon gerne in Richtung Kreisliga blicken", erklärt Nieter.

In Richtung Kreisliga Salzlandkreis - das ist in Heteborn nicht unbedingt selbstverständlich. Der Ort zählt geographisch zur Gemeinde Selke-Aue im Harzkreis und grenzt direkt an die Börde, spielt aber mit Ausnahme der Jahre 2007/08 und 2008/09 stets im Salzlandkreis mit - aufgrund der besseren Anbindung. "Wir sind hier im Dreiländereck, aber haben im Salzlandkreis unsere sportliche Heimat", sagt Nieter.

Seit 2022 wird der Sportplatz wieder mit Leben gefüllt - und das Durchschnittsalter von 26 Jahren lässt für die Zukunft hoffen. Was den Heteborner SV ausmacht? "Unser Zusammenhalt", antwortet der 21-jährige Nieter wie aus der Pistole geschossen: "Wir sind wie eine große Familie - das macht es besonders."

