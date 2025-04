„Damals haben wir zu Recht verloren“ – Oberweikertshofen will Revanche gegen Manching

Zu ungewöhnlicher Zeit muss der SC Oberweikertshofen ran. Bereits am Freitagabend geht es zum SV Manching. Der SCO hat noch eine Rechnung offen.

Oberweikertshofen – Im September musste der SC Oberweikertshofen eine empfindliche 2:4-Heimniederlage gegen den SV Manching hinnehmen – und das, obwohl der von SVM-Trainer Serkan Demir betreute Aufsteiger noch gar nicht richtig Fuß gefasst hatte in der Landesliga. Jetzt, vor dem Rückspiel in Manching am Freitag, 19 Uhr, haben sich die Vorzeichen komplett geändert. Manching steht auf Platz vier in der Tabelle, mit vier Punkten mehr auf dem Konto als Oberweikertshofen. Ein gutes oder schlechtes Omen?

„Damals haben wir zu Recht verloren“, sagt Oberweikertshofens Trainer Florian Hönisch über das Hinspiel. Es sei die bis dato schlechteste Saisonleistung gewesen. Für das Wiedersehen gibt sich Hönisch dennoch zuversichtlich: Wenn sich seine Mannschaft im Offensivbereich stärker präsentieren kann – insbesondere klarer und schneller die Chancen zu Ende spielt und nicht in Kleinklein verzettelt – dann sollte gegen den Tabellenvierten dennoch etwas Zählbares mitzunehmen sein.

Trainer hofft auf „geilen Fußballabend“

Auch der etwas ungewöhnliche Termin am Freitagabend sei für den SCO kein Problem. Hönisch muss auf keinen seiner Spieler aus beruflichen Gründen verzichten. Manching spiele bekanntlich zu Hause öfter am Freitagabend, und das Spiel sei lange vorher schon auf diesen Zeitpunkt angesetzt, sodass sich alle danach richten konnten, sagt der SCO-Trainer. Er begrüßt es sogar, am Freitagabend zu spielen. „Die Wetterprognose ist ja auch nicht schlecht.“ Hönisch hofft deshalb auf einen „geilen Fußballabend“.

Gute Nachrichten gibt es derweil vom mitspielenden Co-Trainer und Sportdirektor Dominik Widemann. „Seine Kreuzband-Operation ist erfolgreich verlaufen und er hat schon die ersten Physio-Termine hinter sich.“ (Dieter Metzler)