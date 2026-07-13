Dam zündet sofort - Kirchner kehrt zurück

Es war zugleich der erste Auftritt unter dem neuen Cheftrainer Maik Lipsius. Besonders die beiden Rückkehrer Christopher Dam und Jonas Kirchner hinterließen dabei direkt einen positiven Eindruck...
Vor allem Dam benötigte keinerlei Anlaufzeit. Der Angreifer, der nach mehreren Jahren beim SV Witterda auf die Landesebene zurückkehrt, schnürte innerhalb von nur fünf Minuten einen Doppelpack. Beim 1:0 (17.) eroberte Geratal früh den Ball, Dam spielte einen Doppelpass mit Beck und schob anschließend überlegt in die lange Ecke ein. Nur wenig später zeigte der Stürmer erneut seine Qualitäten im Strafraum. Nach einer Vorlage von Glatz stand Dam beim 2:0 (22.) goldrichtig und verwertete, auch wenn Rudolstadt die Situation zu einfach verteidigte.
Für Geratal könnte der 29-Jährige genau der klassische Mittelstürmer sein, der zuletzt häufiger fehlte – ein echter Neuner, der sich im Strafraum wohlfühlt und Torchancen konsequent nutzt. Dass Dam auf diesem Niveau weiß, wo das Tor steht, stellte er bereits in der Thüringenliga unter Beweis. Für den SC 1903 Weimar erzielte er in 42 Partien starke 15 Treffer.
Ebenfalls sein Debüt nach der Rückkehr feierte Jonas Kirchner. Der 23-jährige Mittelfeldspieler bringt nach einem Jahr beim FC Coburg zusätzliche Erfahrung aus der Bayernliga mit zurück nach Südthüringen. Dort absolvierte der gebürtige Südthüringer 28 Spiele und erzielte einen Treffer. Ausgebildet wurde Kirchner beim FC Rot-Weiß Erfurt, ehe er erste Erfahrungen im Männerbereich beim FC Coburg sammelte. 2024 wechselte er erstmals zur SpVgg Geratal, zog ein Jahr später zurück nach Coburg und kehrt nun erneut zum Verbandsligisten zurück.
„Ich freue mich sehr, wieder Teil der Gruppe zu sein. Es kamen viele schöne Erinnerungen hoch und ich bin sehr dankbar, wieder ein Teil der SpVgg-Familie zu sein“, sagte Kirchner nach seiner Rückkehr im Vereinsinterview mit Sophie Bussemer. Das Jahr in Coburg habe ihn trotz des Abstiegs sportlich und persönlich weitergebracht, wie er weiter erklärt: „Ich bin definitiv noch einmal ein Stück reifer geworden und freue mich auf eine etwas andere Rolle jetzt bei der SpVgg.“
Ausschlaggebend für die Rückkehr sei vor allem das Umfeld gewesen, wie Kirchner in der Vereinsvorstellung erklärt: „Das Jahr, das ich hier hatte, das Umfeld, die Personen im Verein und allgemein die Gegebenheiten – alles hat sich noch sehr vertraut angefühlt“, erklärte der Mittelfeldspieler. Dass er viele Mitspieler bereits kennt, erleichtere ihm den Wiedereinstieg: „Da braucht es nicht allzu lange, bis gewisse Abläufe wieder sitzen. Aber ich freue mich ebenso auf die neuen Spieler.“
Für die kommende Saison hat sich Kirchner klare Ziele gesetzt. „Persönlich möchte ich mehr Verantwortung übernehmen und den jungen Spielern helfen, sich schnell in der Liga zurechtzufinden. Sportlich hoffe ich, dass wir eine gute Saison spielen und nicht erst am letzten Spieltag noch auf die Tabelle schauen müssen", wird Kirchner im Vereinsinterview zitiert.
Mit Dam und Kirchner präsentierten sich somit gleich zwei Rückkehrer vielversprechend. Während der eine seine Torjägerqualitäten sofort unter Beweis stellte, soll der andere im Mittelfeld als spielstarker Führungsspieler die Fäden ziehen. Ein gelungener Auftakt, der bei der SpVgg Geratal Lust auf die neue Verbandsliga-Spielzeit macht.