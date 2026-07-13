Dam zündet sofort - Kirchner kehrt zurück Mit einem 3:1-Testspielerfolg gegen Einheit Rudolstadt II ist die SpVgg Geratal in die Vorbereitung auf die neue Verbandsliga-Saison gestartet. von FuPa / SpVgg Geratal · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Zurück bei der SpVgg Geratal: Jonas Kirchner. – Foto: © Sebastian Harbke

Es war zugleich der erste Auftritt unter dem neuen Cheftrainer Maik Lipsius. Besonders die beiden Rückkehrer Christopher Dam und Jonas Kirchner hinterließen dabei direkt einen positiven Eindruck...

Blitzstart für Christopher Dam Vor allem Dam benötigte keinerlei Anlaufzeit. Der Angreifer, der nach mehreren Jahren beim SV Witterda auf die Landesebene zurückkehrt, schnürte innerhalb von nur fünf Minuten einen Doppelpack. Beim 1:0 (17.) eroberte Geratal früh den Ball, Dam spielte einen Doppelpass mit Beck und schob anschließend überlegt in die lange Ecke ein. Nur wenig später zeigte der Stürmer erneut seine Qualitäten im Strafraum. Nach einer Vorlage von Glatz stand Dam beim 2:0 (22.) goldrichtig und verwertete, auch wenn Rudolstadt die Situation zu einfach verteidigte. Für Geratal könnte der 29-Jährige genau der klassische Mittelstürmer sein, der zuletzt häufiger fehlte – ein echter Neuner, der sich im Strafraum wohlfühlt und Torchancen konsequent nutzt. Dass Dam auf diesem Niveau weiß, wo das Tor steht, stellte er bereits in der Thüringenliga unter Beweis. Für den SC 1903 Weimar erzielte er in 42 Partien starke 15 Treffer.

Kirchner bringt Bayernliga-Erfahrung mit Ebenfalls sein Debüt nach der Rückkehr feierte Jonas Kirchner. Der 23-jährige Mittelfeldspieler bringt nach einem Jahr beim FC Coburg zusätzliche Erfahrung aus der Bayernliga mit zurück nach Südthüringen. Dort absolvierte der gebürtige Südthüringer 28 Spiele und erzielte einen Treffer. Ausgebildet wurde Kirchner beim FC Rot-Weiß Erfurt, ehe er erste Erfahrungen im Männerbereich beim FC Coburg sammelte. 2024 wechselte er erstmals zur SpVgg Geratal, zog ein Jahr später zurück nach Coburg und kehrt nun erneut zum Verbandsligisten zurück. "Ich freue mich sehr, wieder Teil der Gruppe zu sein" „Ich freue mich sehr, wieder Teil der Gruppe zu sein. Es kamen viele schöne Erinnerungen hoch und ich bin sehr dankbar, wieder ein Teil der SpVgg-Familie zu sein“, sagte Kirchner nach seiner Rückkehr im Vereinsinterview mit Sophie Bussemer. Das Jahr in Coburg habe ihn trotz des Abstiegs sportlich und persönlich weitergebracht, wie er weiter erklärt: „Ich bin definitiv noch einmal ein Stück reifer geworden und freue mich auf eine etwas andere Rolle jetzt bei der SpVgg.“