Dalviyo Feldmann Joaquim schießt HSC erneut zum Cupsieg Der HSC Hannover gewinnt zum dritten Mal nacheinander den „Cup der Region“. Im Endspiel gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide reicht ein Treffer von Dalviyo Feldmann Joaquim. Die SG Blaues Wunder darf sich derweil über den Fair-Play-Preis freuen. von red · Heute, 08:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: NFV

Der Hannoversche Sport-Club (HSC) hat seine Erfolgsserie beim „Cup der Region“ fortgesetzt. Die U 19 der Grün-Weißen gewann das traditionsreiche Turnier im Barsinghäuser August-Wenzel-Stadion zum dritten Mal in Folge. Im Finale setzte sich der HSC Hannover mit 1:0 gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide durch. Zum Matchwinner wurde dabei wie schon im Vorjahr Dalviyo Feldmann Joaquim, der den entscheidenden Treffer erzielte.

Bei der 2026er-Auflage des seit 33 Jahren ausgetragenen Turniers gingen 14 A-Juniorenteams aus vier Spielklassen an den Start. Nach der Gruppenphase qualifizierten sich jeweils die beiden besten Mannschaften der vier Gruppen für das Viertelfinale. Mit Regionalligist HSC und Niedersachsenligist Krähenwinkel/Kaltenweide erreichten schließlich die beiden klassenhöchsten Teilnehmer das Endspiel. HSC muss zweimal ins Elfmeterschießen Der Weg ins Finale verlief für den späteren Sieger allerdings alles andere als problemlos. Im Viertelfinale setzte sich der HSC erst im Elfmeterschießen mit 2:1 gegen die SG Blaues Wunder durch. Auch im Halbfinale musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Dort behielten die Grün-Weißen mit 3:2 gegen den TSV Bemerode die Oberhand.

Krähenwinkel/Kaltenweide benötigte dagegen kein Elfmeterschießen. Nach einem 1:0 im Viertelfinale gegen den OSV Hannover folgte im Halbfinale ein weiteres 1:0 gegen den FC Lehrte. Im Endspiel endete die Serie der knappen Siege allerdings: Feldmann Joaquim sorgte mit seinem Tor für das 1:0 des HSC und damit für den dritten Turniererfolg nacheinander. Der Sieger erhielt neben einem hochwertigen Spielball einen Sportartikel-Gutschein über 1.250 Euro. Krähenwinkel/Kaltenweide bekam als Zweiter einen Gutschein über 1.000 Euro, der drittplatzierte FC Lehrte 750 Euro und Bemerode als Vierter 500 Euro. Im Spiel um Platz drei hatte sich Lehrte im Elfmeterschießen mit 3:2 gegen Bemerode durchgesetzt.