Spielbericht
– Foto: John Schäfer

Dalum siegt klar - Schniederalbers trifft doppelt

Gestern, 20:00 Uhr
VfL Herzlake
VfL HerzlakeHerzlake II
SV Dalum 1926
SV Dalum 1926Dalum II
1
4
Abpfiff

Starker Auftakt für den SV Dalum II: Mit einem souveränen 4:1-Erfolg bei der Zweiten des VfL Herzlake sicherte sich Dalum die ersten drei Punkte der Saison.

Tom Schniederalbers brachte Dalum mit einem Doppelpack (33., 41.) früh auf die Siegerstraße. Janis Kenning (34.) und Niklas Raterink (51.) trafen ebenfalls für die Gäste. Herzlake kam in der Schlussphase nur noch zum Ehrentreffer (81.).

Liveticker-Reporter John Schäfer lieferte gewohnt detailreich die Highlights, inklusive Geburtstagsgruß an Dalums Hannes Kosse.

