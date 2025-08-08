Dalum siegt klar - Schniederalbers trifft doppelt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Starker Auftakt für den SV Dalum II: Mit einem souveränen 4:1-Erfolg bei der Zweiten des VfL Herzlake sicherte sich Dalum die ersten drei Punkte der Saison.
Tom Schniederalbers brachte Dalum mit einem Doppelpack (33., 41.) früh auf die Siegerstraße. Janis Kenning (34.) und Niklas Raterink (51.) trafen ebenfalls für die Gäste. Herzlake kam in der Schlussphase nur noch zum Ehrentreffer (81.).
Liveticker-Reporter John Schäfer lieferte gewohnt detailreich die Highlights, inklusive Geburtstagsgruß an Dalums Hannes Kosse.