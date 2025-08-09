Dalum siegt dank Herbers-Hattrick

In einer torreichen und turbulenten Partie setzte sich der SV Dalum am Freitagabend mit 5:3 beim SC Spelle-Venhaus III durch. Matchwinner war Kapitän Dennis Herbers, der mit einem Dreierpack maßgeblich zum Auswärtssieg beitrug.

Kurz vor der Pause nutzte Dalum die nächste Lücke in der Hintermannschaft der Gastgeber. Über die rechte Seite setzte John Schäfer den einlaufenden Philipp Lingers in Szene, der zum 1:2 einschob (42.).

Bereits in der 10. Minute setzte Herbers den ersten Stich: Nach einem feinen langen Ball von Daniel Wilkens lupfte der Stürmer den Ball sehenswert über den herauslaufenden Keeper zum 0:1. Spelle antwortete jedoch schnell. Nach einer Ecke und viel Gewusel im Strafraum staubte Linus Frecken in der 22. Minute zum Ausgleich ab.

Nach dem Seitenwechsel schlug Herbers doppelt zu: In der 47. Minute profitierte er von einem Torwartfehler, fünf Minuten später stand er nach einer Ecke goldrichtig und erhöhte per Abstauber auf 1:4 (52.).

Doch Spelle gab sich nicht geschlagen. Luca-Clemens Brämmsmann verkürzte in der 59. Minute aus abseitsverdächtiger Position auf 2:4. Tim Schulte sorgte nach einem Abstimmungsfehler in der Dalumer Defensive in der 84. Minute für das 3:4 und plötzlich war wieder Spannung im Spiel.

Den Schlusspunkt setzte jedoch Dalums Joker Dorian Schneider in der 90. Minute. Nach starker Vorarbeit von Nils Mohr staubte er zum 3:5-Endstand ab.

Dalum zeigte sich vor dem Tor eiskalt, während Spelle trotz engagierter Vorstellung zu oft ins offene Messer lief. Für Dalum bedeutet der Dreier einen gelungenen Auftakt in die Saison, Spelle muss sich nach der couragierten, aber fehlerbehafteten Vorstellung mit leeren Händen zufriedengeben.